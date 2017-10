Great River Honor Flight Donations 2013

We're proud of all of the people and businesses that have financially supported the Great River Honor Flight Network in 2013. We'd like to share the names of those people and businesses below!



(Note: Click here for the 2012 donation list. Click here for the 2011 donation list.)



GREAT RIVER HONOR FLIGHT

Donor List

2013

Memorial donations in Loving Memory of:

Harley Erickson

Joyce Cowsen

Chester Edie

Harlin Kitch

Norman Eilers

Hubert Shoop

George Recker

Juanita Haden

Clair Brough

Jack Douglas

W. Gordon and Douglas Pearse

Robert F. Dittmer

Clarence Broemer

Juanita Haden

Ryan Wells

Gene Michelson

Michael Ray McIntee

Beverly Howser

Henry Feldkamp

Richard Bigelow

Betty Hagerbaumer

Harlin Kitch

Clarence Broemmer

Martin Sauer

Terry Brockunier

James Howell

Charles Rischar

William Jenkins

Lillian Archer

Anna Rowe

Bruce Bartelt

Gene Maddux

John Wesley Albee

Luther Mellott

Clyde Cufaude

Leslie Delbert Phillips

Billy Bernard Daniel

Jim Jenkins

Howard S. Barr

Col. (Ret) Roy T. Baker

Estelle Griggsby

Arlo Clampitt

Don Mainze

Helen Aeschliman

Rev. Thomas L. Waters

Name

City, State

$10,000 and Up

Liz Bentley Benefit

Quincy, Illinois

$5,000 and Up

Quincy High School Boys Soccer Booster Club

Quincy, Illinois

ABATE of Illinois Crooked Creek Chapter

Macomb, Illinois

Mendon Lions Club

Mendon, Illinois

American Legion Post 37

Quincy, Illinois

$1,000 to $5,000

International Association of Fire Fighters 08-84

Cub Scout Pack 11

Mt. Sterling, Illinois

Illinois Elks Association

Wood Dale, Illinois

Ayers Oil Co.

Canton, Missouri

4-H Goal Diggers

Bushnell, Illinois

Schuyler-Industry CUSD #5

Rushville, Illinois

Titan Wheel Corporation of Illinois

Quincy, Illinois

QHS Class of '43 - Marian Maxwell

Quincy, Illinois

Rae McIntee

Quincy, Illinois

Sod Buster Classic - Christopher Buckert

Quincy, Illinois

Refreshment Services Pepsi

Quincy, IL

Tee Off for Veterans/Dave Ulrich

Quincy, IL

Golden 150th Anniversary Committee

Golden, IL

QHS Reunion 1958

Quincy, IL

Hy-Vee

Quincy, IL

American Legion Post 55 Hannibal

Hannibal, Missouri

Unity Activity Fund

Mendon, Illinois

United Community Bank

Quincy, Illinois

Alan Schmuck - Harris Broadcast

Quincy, Illinois

Fort Madison Community Hospital-Tonya Mueller

Fort Madison, Iowa

Scotland County R-1 School District

Memphis, Missouri

American Legion McDonough Co. Post 6

Macomb, Illinois

VFW Post 1921

Macomb, Illinois

Keneth Hawkinson

Macomb, Illinois

$500 to $1,000

Pittsfield FFA

Pittsfield, IL

Hickory Stick Quilt Shop - Patricia Waelder

Hannibal, Missouri

LaHarpe Classic Car Show Reunion - Ken Brown

LaHarpe, Illinois

Central Baptist Church

Quincy, Illinois

International Association of Firefighters Local 63

Quincy, Illinois

Quincy Early Childhood

Quincy, Illinois

Sons of Legion

Hannibal, Missouri

Quincy Co. Chapter 32 Disabled American Vets

Quincy, Illinois

Disabled American Veterans Chapter 32

Quincy, Illinois

Hannibal Quarter Madness

Hannibal, Missouri

The Shirt Shack

Quincy, Illinois

Blaine Odonnell

Dan and Jaime Gard - Gottman Toys, Inc.

Palmyra, Missouri

Helping Hand Baptist Church

Hannibal, Missouri

Harris Quarter Century Club

Quincy, Illinois

Ursa Lions Club

Ursa, Illinois

Randy or Sheryl Boston

Burnside, Illinois

Kahoka Lions Club

Kahoka, Missouri

Blue Cross Blue Shield Grant

Quincy, Illinois

Janet, Duane, Brian, Ashley and Brittany Brammer

Hannibal, Missouri

Edgewood Baptist Church

Bowling Green, Missouri

Jolene Fischer

Quincy, Illinois

M/M Ronald Vecchie

Quincy, Illinois

Dr. Leonard Biallas

Quincy, Illinois

Paul Munger Family

Carthage, IL

Rodger L. Brown

Golden, Illinois

Hope Lutheran Church

Quincy, Illinois

Jolene & Richard Fischer

Quincy, IL

VFW Post 9029 & VFW Post 5117

Carthage, IL

H. S & J.D. Summers

Kahoka, MO

Lewis County Rural Electric COOP

Lewistown, MO

Dennis Sherrick

Quincy, IL

Bonnie Taylor

Plattsburg, Mo

Al & Mary Jo Frakes

Carthage, IL

Central Elementary Activity Account

Camp Point, IL

Blackhawk Activity Fund

Kahoka, MO

First Bankers Trust Company

Quincy, Illinois

Liberty American Legion Post 640

Liberty, IL

Great Rivers Country Regional Tourism Office

Macomb, Illinois

Fort Madison Community Hospital

Fort Madison, Iowa

USS Pritchett Reunion - Donald Calvin

Coatsburg, Illinois

$100 to $500

Unity Middle School

Mendon, Illinois

Hannibal Lodge No. 1198 Order of Elks

Hannibal, Missouri

Rhonda LaCount

Canton, Missouri

Jane Nissen

Macomb, IL

David & Lori McNeff

Timewell, IL

Dennis & Teresa Wade

Nebo, IL

Dana Lucas

Florissant, Missouri

Carrie Carroll

Carthage, Illinois

Richard Rupp

Hannibal, Missouri

Bradley C. Gleckler

New Salem, Illinois

Kristina Paul

Jacksonville, Illinois

Stephen Huston

Mt. Sterling, Illinois

Bruce Gardner

Quincy, Illinois

Robert Ericson

Quincy, Illinois

Roger Graves

Liberty, Illinois

Michael Cox

Macomb, Illinois

Scott Seeger

Ewing, Missouri

Fred Bessell, Jr.

Camp Point, Illinois

Doug Bristow

Pittsfield, Illinois

Steven Buckman

Quincy, Illinois

Melita Finney

Carthage, Illinois

Robert Tabers

Ellisville, Missouri

David Harrell

Carthage, Illinois

James L. Rupert

Quincy, Illinois

Blessing Physician Services-Timothy Beth

Quincy, Illinois

Kathy Woods

Fort Madison, Iowa

Sue Whitaker

LaBelle, Missouri

Gerald Boyer

Quincy, IL

Miles Cameron

Luray, MO

Harry Hill

Carthage, IL

Daniel Dion

Carthage, IL

Mary Geschwandner

Quincy, IL

Brenda Harlow

Quincy, IL

Patsy Lipe

Pincyneyville, IL

Carolyn Rector

Ipava, IL

Ruth Perry

Versailles, IL

Shawn Schrader

O'Fallon, MO

Philip Schmitz

Quincy, IL

Betty Ulrich

Quincy, IL

Bryon Winfield

Quincy, IL

Blessing Hospital

Quincy, IL

Tim Hull

Ft. Madison, IA

Thomas & Nancy Schneider

Mt Sterling, IL

Quincy Compressor

Quincy, Illinois

NEMO Car Club - Sherrie Hayes

Lewistown, Missouri

Russell Collings

Hannibal, Missouri

Larry Post

West Point, Illinois

Kevin Meany

Maywood, Missouri

Shelly St. Clair

Holts Summit, MO

Randall Riley

Quincy, Illinois

Blessing Physician Services-Tonya Hauff

Quincy, Illinois

Rickie Parker

Mt. Sterling, Illinois

Douglas Stevenson

Nauvoo, Illinois

Nancy Bernhardt

Quincy, Illinois

Alex Oblein

West Burlington, Iowa

William J. Goerlich

Quincy, Illinois

Mark Bigelow

Quincy, Illinois

Terry Wagner

Springfield, Illinois

Pamela Arnold

Barry, Illinois

Jim Sheppard

Pittsfield, Illinois

Tina Boden

Quincy, Illinois

Darla Pullins

Mendon, Illinois

Anne Stelioes-Wills

Starkville, Mississippi

Gary W. Feldkamp

Canton, Missouri

LaDeann Kink

Huntsville, Missouri

Vernon Kelley for Terry Allen

Pittsfield, Illinois

Sherri St. Clair

Kahoka, Missouri

Daunn Sturhahn - for Bruce Rush

Quincy, Illinois

Darlene Young for Gary Young

Warsaw, Illinois

Kayla Moore

Cape Girardeau, Missouri

Sarah Lee Frankenbach

Palmyra, Missouri

William Carson

West Point, Iowa

Myron Hopson

Quincy, Illinois

Tony Gross

Quincy, Illinois

Daniel Ray Moss

Fowler, Illinois

Ivan Roberts

Ewing, Missouri

Russell Mitchell for Jeffrey Mitchell

New Hartford, Missouri

Claudette Moss

Perry, Missouri

Mary E Arp

Quincy, Illinois

David Hochgraber

Quincy, Illinois

Tim Higdon

Hannibal, Missouri

Tina Collins

ETC Computerland - ATTN: Elaine Fesler

Quincy, Illinois

RLHH, Inc. DBA Subway

Keokuk, Iowa

Lanny Bunfill

Quincy, Illinois

Jonathan P. Marshall

Quincy, Illinois

Zach Hooker

Griggsville, Illinois

Larry Lewis

Ursa, Illinois

Delbert Earlywine

Harlan & Ruth Blackburn

Quincy, IL

Crystal Bliven

Quincy, IL

John Gibson

Quincy, IL

Mary Lenane

Quincy, IL

Robert & Donna Troutman

Quincy, IL

Daniel & Christine Veihl

Quincy, IL

Mark & Joni Burling

Carthage, IL

Frank & Kay Fairless

Olney, IL

Dennis & Marca Owens

Lewistown, MO

Cathy & Gerald Rigg

Industry, IL

Donald & Stephanie Schmitz

Shelbyville, MO

Gary & Ellen Stuhlman

Plmyra, MO

Pat & Kay Turnbull

Monroe, City, MO

Jim Underhill

Palmyra, Missouri

Rhonda Rees

Palmyra, Missouri

Veterans of Foreign Wars Norfolk-Smith Memorial Post 11041

Palmyra, MO

Helen Hardy

Quincy, Illinois

Kristin Soebbing

Quincy, Illinois

Robert and Erin Clayton

Hannibal, Missouri

American Legion Post 374 for Wayne Shepard

Mt. Sterling, Illinois

Liberty American Legion Post 640

Liberty, Illinois

Kent and Carolyn Laurich

Quincy, Illinois

Hannibal Pops Club

Hannibal, Missouri

Clarence Forshey

Barry, Illinois

Rhonda Rees

Palmyra, Missouri

Leon D. Brammer

Hannibal, Missouri

Hannibal Elks Ladies

Hannibal, Missouri

Laverdiere Construction, Inc.

Macomb, Illinois

Greace Whipple Chapter 312 O.E.S.

Ursa, Illinois

Mardelle Cufaude

Mason City, Illinois

Dennis Rischar

Quincy, Illinois

TG & TS Corp

Clayton, IL

John & Marianne Schmitt

Quincy, Illinois

William Wietholder

Mendon, Illinois

Helen Hardy

Quincy, Illinois

Donald & Elaine Hoerr

Taylor, MO

Ray Cole

Quincy, Illinois

Kevin & Lisa Mintle

Payson, IL

Dennis Rischar

Quincy, Illinois

Dennis & Linda Boden

Quincy, IL

Melanie Duncan

Quincy, Illinois

Quincy Co. Chapter 32 Disabled American Vets

Quincy, Illinois

John Sheppard

Pittsfield, Illinois

Plainville United Methodist Church

Payson, Illinois

Mississippi Thespians

Quincy, Illinois

Connie Farkas

Chesterfield, Missouri

Rodney Maddux

Louisville, Kentucky

S.A. & K.L. Buckman

Monroe City, MO

Thomas & Leslie Bentley

Quincy, IL

Marine Bank and Trust

Augusta, Illinois

Clifford and Dianna Bigelow

Lake Saint Louis, MO

Rebecca Phillips

Pittsfield, Illinois

Kathryn Drechsel

Oak Forest, Illinois

Baldwin South School

Quincy, Illinois

Parts Professional Auto Repair Jeff Lackey

Palmyra, Missouri

Brown County State Bank

Mt. Sterling, Illinois

Randal & Pamela Shubert

Roach, MO

Renee Holley-Astfalk

Quincy, IL

Cheryl Eversden

Fowler, IL

Brad & Julie Cassens

Camp Point, IL

Andrew Flesner

Golden, IL

Brandon & Jamie Niekamp

Coatsburg, IL

Louis & Julie Janssen

Coatsburg, IL

John & Janice Brady

Clayton, IL

Paul & Mary Edwards

Quincy, Illinois

Kent Deege

Quincy, Illinois

Celia & Mark Godsil

Galesburg, IL

Darlos Mummert

Macomb, IL

Rev Linda Murray

Golden, IL

Michael K. Gaines

Hannibal, Missouri

Grand Prairie Assisted Living LLC

Bradley, Illinois

Lori Schulz

Quincy, Illinois

Joyce C. Peirce

Monmouth, Illinois

Richard Wellman

Quincy, Illinois

Gordon Ipson

Hannibal, Missouri

Adelia Carter

Quincy, Illinois

Larry Haden

Fairfax Station, Virginia

Grand Center, Inc.

St. Louis, MO

Vernon & Carolyn Kelley

Pittsfield, Illinois

American Legion Auxiliary #152

Pittsfield, Illinois

Keokuk Catholic Schools - Colleen Gredell

Keokuk, Iowa

Billy Nemes

Hannibal, Missouri

Sally Hayes

Hannibal, Missouri

Russel Crane

Hannibal, Missouri

Curt Evoy

Springfield, Illinois

Christina Perkey

Columbia, Missouri

Linda Toups

Basile, Louisiana

Kurt Hillman

Palmyra, Missouri

Catherine Bridgman

Palmyra, Missouri

Vettes for Vets

Abingdon, Illinois

Education Division HLGU

Hannibal, MO

Rebecca Short

Ursa, Illinois

Travis & Jessica Thrasher

Clarence, MO

Glen & Rebecca Phillips

Pittsfield, IL

Mel & Sharon Loos

Payson, IL

William & Darlene Wietholder

Mendon, IL

The Farmer Bk of Liberty

Liberty, IL

Classique Sign & Engraving Inc

Quincy, IL

Knapheide Mfg Co

Quincy, IL

Debbie Bundy

Carman, IL

Teresa Mowen

Quincy, IL

Jeff Burditt

Quincy, IL

James & Marilyn Wort

Mt Sterling, IL

John Gunther

Camp Point, IL

Carrol & Evelyn Hoover

Pittsfield, IL

Dustin Johnson

Keokuk, IA

Daniel McDonald

August, IL

James Bangert

Quincy, IL

Greg & Karen Peter

Quincy, IL

William Craig

Quincy, IL

Jerry Roberts

Liberty, IL

Pat Murphy

Carthage, IL

Judith Wollbrink

Quincy, IL

Cindy Sorrill

Liberty, IL

Robert Boland

Hannibal, Mo

Tri County 4X4 Inc

Monroe, City,Mo

Larry Lewis

Ursa, IL

First Bankers Trust

Quincy, Illinois

Elizabeth Garrison

West Lafayette, IN

Jenny Giltmier

Loveland, Ohio

David & Lisa Hoener

Dallas, TX

Doris Mauk

Warsaw, Illinois

James Kenneth Wombles

Louisiana, Mo

Mary Tipton

Quincy, IL

QHS Reunion 1958

Quincy, IL

John Jackson

Park Ridge, IL

Alice Gander

Monroe, City,Mo

Harvester S. Class Clover Road Christian Church

Hannibal, Missouri

Jeanette Shrader

Quincy, IL

Carol Smith

Decatur, IL

Greenfield Elementary

Ursa, Illinois

Rocky Point Social Club

Quincy, Illinois

Central High School

Camp Point, IL

West Prairie Middle School

Colchester, Illinois

Mercantile Bank Employees

Quincy, Illinois

First Presbyterian Church

Warsaw, Illinois

John Wood Community College

Quincy, Illinois

Ruth Perry

Versailles, IL

Carol Johnson

Belleville, Illinois

Frank Thomalla, III DDS

Louisiana, Missouri

Gerald Miller

Mendon, Illinois

Rogers Hewitt

Shelbyville, Missouri

Jeff Summy

Clayton, Illinois

AFSCME Illinois Retirees

Quincy, Illinois

Gary & Barb Brinker

New London, MO

CF Industries

Deerfield. IL

Trinity Lutheran Church

Carthage, Illinois

Eugene Hall

Troy, Missouri

Sandra Fowler

Macomb, Illinois

BKM Total Office of Texas

Dallas, TX

Steven and Mary Booher (See family list)

Taylor, Missouri

Cunningham Family Farms

Philadelphia, Missouri

$1 to $100

Ronald & Victoria Cramsey

Liberty, IL

Rhonda Rees

Palmyra, Missouri

Teri Mosby

Quincy, Illinois

Kathy Gibbons

Hannibal, Missouri

Brian & Heidi Muegge

Ursa, IL

Ryan & Laura Meyer

Liberty, IL

Myers Farm

Camp Point, IL

David & Joy Dedert

Quincy, Illinois

Larry Ippensen

Quincy, Illinois

Robert & Kelly Baker

Quincy, Illinois

Adams County Farm Bureau

Quincy, Illinois

Rhonda Rees

Palmyra, Missouri

Becky Newkirk

Quincy, Illinois

Pat Osborne

Augusta, Illinois

Cheryl Hamilton

Quincy, Illinois

Mary Twaddle

Quincy, Illinois

Carol Keller

St. Louis, MO

Dr. Terry and Patricia Arnold

Quincy, Illinois

Robert and Charlette Siebers

Quincy, Illinois

Purdum Gray Ingledue, Inc.

Macomb, Illinois

Jane E. Nissen Trust

Macomb, Illinois

JBD Farms

West Point, Illinois

Norman & Sue Wenneker

Palmyra, MO

Curtis & Marcia Greifer

Naperville, IL

Palmyra Kiwanis Club

Palmyra, MO

Melanie Potter

Quincy, Illinois

Debra Gholston

Quincy, Illinois

Carolyn and Terry Lantz

Quincy, Illinois

Jeffrey Bigelow

Providence, Oregon

Sara Merryman

Kinderhook, Illinois

Kent Shriver

Quincy, Illinois

Jennifer Sparrow

Quincy, Illinois

Isabel Reuschel

Golden, Illinois

James Broemmer

Quincy, Illinois

Bonnie Jansen

Fowler, IL

Unity Middle School

Mendon, Illinois

Sarah Bockenfeld

Quincy, Illinois

M.L. & Cheryl Hoebing

Quincy, Illinois

Kelly Damon

Quincy, Illinois

Elizabeth Jackson

Quincy, Illinois

Louis & Pamela Smith

Palmyra, Missouri

Melanie Duncan

Quincy, Illinois

Kristen Long

La Grange, Missouri

Cathy Taylor

Hannibal, Missouri

Jennifer Black

Quincy, Illinois

Adam Kestner

Camp Point, IL

Dawn Neil

Canton, Missouri

Hannibal School District No. 60

Hannibal, Missouri

John, Bonnie and Al Hallerberg

Quincy, Illinois

Steve and Peggy Johnston

Maywood, Missouri

Darlene Wietholder

Mendon, Illinois

McDonough County Retired Teachers Assn

Macomb, Illinois

Janet Krekemeyer

Palmyra, Missouri

James & Barbara Fountain

Maywood, MO

S.L. Holmes

Quincy, IL

Susan Moran

Quincy, Illinois

Shawna Gordon

Palmyra, Missouri

Teresa Provine

Quincy, Illinois

Kelly Baker

Quincy, Illinois

Tiffany Witt

Quincy, Illinois

Beth Donley

Mendon, Illinois

Connie Irvin

Quincy, Illinois

Roase Ann & Dan Hugenberg

Liberty, IL

Shawn Joseph Valter

Quincy, Illinois

Marlene Kanoy

Quincy, Illinois

Rebecca & David Anderson

Kirkwood, IL

No-Mo Bulldog Good Sams Club-Vera Monroe

Memphis, Missouri

Alison Brinkman

Quincy, Illinois

Michelle Hoing

Ursa, Illinois

Traci Tangy

Quincy, Illinois

Oilvia Powell

Quincy, Illinois

Cassandra Jenkins

Quincy, Illinois

Karen Wetphall

Saint Paul, Minnesota

Mary Holmes

Augusta, Illinois

Candace Weeks

Augusta, Illinois

Paul Aden

Golden, Illinois

Mary Hohe

Indian Head Park, Illinois

Mary Ruth Phillips

Plymouth, Illinois

Elaine Saathoff

Quincy, Illinois

Mary and Kevin Ripper

Quincy, Illinois

Eva Davis

Quincy, Illinois

Margaret Shifley

Pensacola, Fla

Don and Diane Hastings

Quincy, Illinois

Roy Riddle

Quincy, Illinois

Brenda Wolter Ryan

La Grange, Missouri

Lisa Jones

Mout Sterling, Illinois

Peggy Lancaster

Quincy, Illinois

Randall Stark

Quincy, Illinois

Roger and Rhonda Stout

New London, Missouri

Robert and Christina Hultz

Quincy, Illinois

Craig and Penny Garner

Hull, Illinois

Thomas and Janet Carpenter

Quincy, Illinois

Richard and Mary Wellman

Quincy, Illinois

Mary and Michael McNeil

Quincy, Illinois

Ellie and Ron Hubble

Quincy, Illinois

Eldor and Aileen Hadler

Quincy, Illinois

Rick and Linda Rose

Quincy, Illinois

Huck Finn Management Inc.

Hannibal, MO

Machinists Lodge 822

Quincy, IL

Dennis & Kathy Martin

Taylor, MO

Ralph & Janice Shaw

Palmyra, MO

James & Patricia Chostner

Palmyra, MO

John Buckman

Palmyra, MO

Anne Wiegand

Taylor, MO

Beth Milhauser

Quincy, Illinois

Robert Blessing

La Grange, Missouri

Tina Bliss

Canton, Missouri

Angie Ihnen

Hamilton, Illinois

Teri Woodward

New London, Missouri

William Niewohner

Quincy, Illinois

Kris Ransom-Smith

Quincy, Illinois

Christina Vonderheide

Quincy, Illinois

Joyce Hiland

Augusta, Illinois

Freddie Behrens

Golden, Illinois

Jim and Barb Drozdz

Hamilton, Illinois

Roger and Mary Voorhis

Quincy, Illinois

Hancock County Retired Teachers Assn

Warsaw, Illinois

Mark Wasinger

Quincy, Illinois

Inez Totsch

Quincy, Illinois

Ross and Mary Lou Broeckenkamp

Quincy, Illinois

Lynda Patterson

Liberty, Illinois

Janet O'Leary

Camp Point, Illinois

Darlene Holtmeyer

Quincy, Illinois

Phyllis Maxwell

Quincy, Illinois

Cynthia Cook

Mendon, Illinois

J.A. Eberhardt

Quincy, Illinois

Larry and Linda Catlett

Camp Point, Illinois

Carl and Lynnette Alberchinski

Quincy, Illinois

Sharon Grewing

Quincy, Illinois

Sandra and DeWayne Agnew

Burlington, Iowa

M/M Roger Schoenekase

Quincy, Illinois

Pam Whitaker

New London, Missouri

Eunice Whitaker

New London, Missouri

Lou Ann Crockett

Quincy, Illinois

Okie and Dorothy Haden

Burlington, Iowa

Michael and Linda Happel

Quincy, Illinois

Donald and Harlene Hastings

Quincy, Illinois

Cindy Peters

Quincy, Illinois

Jolene Brenner

Quincy, Illinois

Jim and Jean Loeffler

Quincy, Illinois

Robert Riley

Quincy, Illinois

Randy and Janice Riley

Quincy, Illinois

Mary Lou Lickfeld

Quincy, Illinois

Beverly Hamilton

Canton, Missouri

Emily Becker

Quincy, Illinois

Jack and Marcia Doyle

Quincy, Illinois

Marvin and Beryl Hufford

Quincy, Illinois

James and Linda Lierly

Quincy, Illinois

Gerald and Sharon Logsdon

Quincy, Illinois

Brian Reed

Quincy, Illinois

Lance and Jo Wiemelt

Quincy, Illinois

Bennie & Virginia Deverger

Maywood, MO

Randall Stark

Quincy, IL

Joseph & Mary Barnes

Palmyra, MO

Daniel & Tena Gottman

Palmyra, MO

Sandra Edmond

Taylor, Missouri

Sara Heiden

Quincy, Illinois

Rita McClean

Quincy, Illinois

Michelle Bridgman

Quincy, Illinois

Gretchen Kathleen Baker

Hannibal, Missouri

Angie Ihnen

Hamilton, Illinois

Jessica Fenton

Quincy, Illinois

Tracy Cornwell

Quincy, Illinois

Virgil Flesner

Golden, Illinois

Judith A Greene

Paloma, Illinois

Patricia McGlothlin

Quincy, Illinois

Linda and Thomas McNeil

Quincy, Illinois

Culver Stockton - Honor Flight Movie Showing

Dorothy Tournear

Quincy, Illinois

Mark Bigelow

Quincy, Illinois

Jamie Eaton

Quincy, Illinois

Beth Donley

Mendon, Illinois

Alison Brinkman

Quincy, Illinois

Karla Rose

Quincy, Illinois

Becky Dawson

Quincy, Illinois

T. Liesen

Quincy, Illinois

Christina Vonderheide

Quincy, Illinois

Marilyn Porter

Plymouth, Illinois

Alvera J. Bardon

Quincy, Illinois

Ray and Vicki McCarty

Quincy, Illinois

Judy and Bush Bushhaus

Quincy, Illinois

Refrigerations Service Engineers Society

Quincy, Illinois

John Deem

Quincy, Illinois

Karen Thorpe

Hannibal, Missouri

Phylilis Williams

Quincy, Illinois

Roger and Peggy Schoenekase

Quincy, Illinois

Karen Krohn

Quincy, Illinois

Kay Ortbals

Quincy, Illinois

Merritt and Frances Trantor

Quincy, Illinois

Jack and Nancy Tucker

Quincy, Illinois

Janet and Edward Powell

Quincy, Illinois

James and Karla Duesterhaus

Quincy, Illinois

Frank and Betty Crimm

Quincy, Illinois

Wayne and Marge Griep

Quincy, Illinois

Margaret Butler

Quincy, Illinois

Mike and Kim Voorhis

Quincy, Illinois

Catherine Cooksey

Palmyra, MO

Clinton & Linda Reeves

Palmyra, MO

Lori Payne

Palmyra, Missouri

Dawn Knoblock

Quincy, Illinois

Angel Miranda

Quincy, Illinois

Lisa Barnes

Quincy, Illinois

Lisa Dedert

Quincy, Illinois

Heather Cannady

Quincy, Illinois

Jessica Phillips

New Canton, Illinois

Carol Johnson

Quincy, Illinois

Karen Krohn

Quincy, Illinois

Patricia Brink

Quincy, Illinois

Raymond Evoy

Springfield, Illinois

Refreshment Services Pepsi

Springfield, Illinois

Brock/Cathy Phillips & Gary/Kathy Loomis

Hannibal, Missouri

Kevin and Jacky Imhof

Hannibal, Missouri

Jill Best

Hannibal, Missouri

Donna J. Setterberg

Hannibal, Missouri

Vinyl Images & Design LLC

Fenton, Missouri

Jeff and Karen / Jason and Deanna

Keokuk, Iowa

Darlene Logsdon

Western Springs, Illinois

Donna Evans

Center, Missouri

Rose Mary Nesbit

Quincy, Illinois

Mary Kay Hawley

Cedar Park, Tx

Matthew Ehrhart

Quincy, Illinois

Paul Eling

Quincy, Illinois

Julie-Anne Pickett

Macomb, Illinois

Janis Schreiber

Macomb, Illinois

Vicky Looman

Macomb, Illinois

Pace Properties, LLC

St. Louis, MO

Ronald York

Edina, Missouri

Jane Leeser

Taylor, Missouri

Roy Nelson

Canton, Missouri

Eric Waltengerger

Edwardsville, Illinois

Joseph Schaffer

Palmyra, Missouri

Judy Perry

Hannibal, Missouri

Irene Huston

Mt. Sterling, Illinois

Denver Reische

Mt. Sterling, Illinois

Rosemary Dean

Monroe City, MO

Janice Morrow

Keokuk, Iowa

Lance Urven

Fond du Lac, Wisconsin

Robert and Brenda Hoffstatter

Branson, Missouri

Denise Williams

Quincy, Illinois

Patricia Alice Rischar

Quincy, Illinois

Don Heck

Quincy, Illinois

Sharon Burwinkle

Palmyra, Missouri

Joe and Sheryl Geilser

Mt. Sterling, Illinois

Carolyn Lewis and Ed Cavett

Mt. Sterling, Illinois

Cecil & Monica Stuart

Quincy, Illinois

Harry Hinds

Palmyra, Missouri

Ange Heming

Quincy, Illinois

Susan O Afeltra

Naperville, IL

Willis C. Fee

Palmyra, Missouri

Larry Bullard

Timewell, Illinois

Barb, Mac McGartland, Vicki Hagen, Joyce Nelson

Bill and Colleen Fantz

Hannibal, Missouri

Kay Adams

Hannibal, Missouri

Mike and Margaret McKay

Hannibal, Missouri

Neil and Christina Maune

Hannibal, Missouri

Barbara Myers

Hannibal, Missouri

Lawina Harlow

Edina, Missouri

Jerry and Judy Trower

Palmyra, Missouri

Henry Sweets

Hannibal, Missouri

Patrick Haugh

Quincy, Illinois

M/M Roger Ratliff

Quincy, Illinois

Jay and Linda Sade

Quincy, Illinois

Ronald and Marie Alexander

Memphis, Missouri

Marilyn Parham

Hannibal, Missouri

Joanne Schlepphorst

Quincy, Illinois

Rose Horton

Hannibal, Missouri

Eleanor Dennis

Quincy, Illinois

Robert Riley

Quincy, Illinois

Peggy Liebig

Quincy, Illinois

Karla S. Newman

Quincy, Illinois

Angela Henderson

Liberty, Illinois

Florence Horman

Quincy, Illinois

Scott Fenn

Quincy, Illinois

Steven Bange

Quincy, Illinois

Sandra McCollum

Chatham, Illinois

Thelma McCulley

Chatham, Illinois

Gerry and Teresa Pickle

Quincy, Illinois

Donna Spencer

Litchfield, Illinois

Marcia Hatfield

Glen Carbon, ,Illinois

Deborah Kobos

Kansas City, Missouri

Nik Yager

Palmyra, Missouri

C. E. Archer

Quincy, Illinois

Barbara Ash

Monroe City, MO

Mary Ragar

Palmyra, Missouri

Carolyn Juetee

Palmyra, Missouri

Kelly Smyser

Palmyra, Missouri

Rachel Bringer Shepherd

Palmyra, Missouri

Danny Hendon

New London, Missouri

Norma Schade

Palmyra, Missouri

Janet Welty

Mt. Sterling, Illinois

Karla Clayton

Versailles, Illinois

Inez McNeff

Mt. Sterling, Illinois

Deborah Howard

Mt. Sterling, Illinois

Sandra McCollum

Chatham, Illinois

Kelly Blackwell

Mt. Sterling, Illinois

Rebecca Lashbrook

Versailles, Illinois

Linda Kempf

Mt. Sterling, Illinois

Phyllis Vanzant

Mt. Sterling, Illinois

Robert Kassing

Mt. Sterling, Illinois

Jane Martin

Versailles, Illinois

Nancy Mitchell

Mt. Sterling, Illinois

Vicki Dewitt

Timewell, Illinois

Dorothy Weronko

Versailles, Illinois

Marquita Bannon

Palmyra, Missouri

Mary Kelly

Minneapolis, MN

Mike and Angie Wood

Hannibal, Missouri

Fred and Mary Ann barrett

Hannibal, Missouri

Health Information Dept - Blessing Hosp

Quincy, Illinois

Janette Howe

Keokuk, Iowa

Ron and Janet Spencer

New London, Missouri

William T. Cosgrove

Keokuk, Iowa

Marvin Kerber

Quincy, Illinois

Maxine McAllister

Quincy, Illinois

Lori Spilker

Fowler, Illinois

Steven Eling

Quincy, Illinois

Linda Evoy

Springfield, Illinois

Linda Daniel

Hull, Illinois

Janet Dearing

Palmyra, Missouri

Judy Barnett

Palmyra, Missouri

Maurine Johnson

Palmyra, Missouri

Brad McPike

Palmyra, Missouri

Evelyn Browning

Palmyra, Missouri

Linda Sedlacek

Edwardsville, Illinois

Carol Fessenden

Palmyra, Missouri

Mary Brown

Palmyra, Missouri

James Boone Rouner

Palmyra, Missouri

Jacqulyn Hess

Palmyra, Missouri

Sandra Lee Frankenbach

Palmyra, Missouri

Shirley Comstock

Palmyra, Missouri

Patricia Henry

Mt. Sterling, Illinois

Priscilla Morath

Chambersburg, Illinois

Tracy Hendricker

Mt. Sterling, Illinois

Connie Taylor

Mt. Sterling, Illinois

Rita Kurfman

Baylis, Illinois

John Ormond

Mt. Sterling, Illinois

Patricia Musholt

Quincy, Illinois

Edna Louise Busen

Timewell, Illinois

Bob and Pat Garnett

Payson, Illinois

Dale Reische

Mt. Sterling, Illinois

Mark Ebbing

Mt. Sterling, Illinois

Nancy Schneider

Mt. Sterling, Illinois

Philip Koch

Mt. Sterling, Illinois

Dawn Ribble

Chatham, Illinois

Sue Rayt

Mt. Sterling, Illinois

Vada Yingling

Mt. Sterling, Illinois

Jerry and Sandy Rustwick

Jacksonville, Illinois

Darlene Selvy

Barry, Illinois

George and Sandy Smith

Barry, Illinois

Gary Coleman

Palmyra, Missouri

Vickie Clark

Mt. Sterling, Illinois

Cheryl Dillard

Mt. Sterling, Illinois

Betty Krigbaum

Hannibal, Missouri

Twerps Mihalevich

New London, Missouri

Joan Stone

Monroe City, MO

Marine Bank and Trust

Augusta, Illinois

Mary Ann Vonderhaar

Quincy, Illinois

Ruth Peters

Palmyra, Missouri

Mrs. David Porter

Palmyra, Missouri

Milly Geisler

Mt. Sterling, Illinois

Mike and Carol Boyler

Mt. Sterling, Illinois

Marvin and Elaine Schrieber

Mt. Sterling, Illinois

Jeannie Leenerts

Mt. Sterling, Illinois

Ruth Koch

Quincy, Illinois

Rosemary P. Doyle

Quincy, Illinois

Jess Ornelas

Hannibal, Missouri

Harry and Iona LaMaster

Versailles, Illinois

Carolyn Bauch

Mt. Sterling, Illinois

Emmett J. Shields Post 55

Hannibal, Missouri

Ruth and Mary Junkerman

Quincy, Illinois

Russell and Linda James

Keokuk, Iowa

Amy Meyer

Hannibal, MO

JC & Pat Redman

Payson, IL

Pordum-Gray-Ingledue-Beck ATTN: Sarah Kelly

Macomb, Illinois

Larry & Lynn Sparks

Payson, IL

Lori McDonald

Mason City, Illinois

Lori Kirby

Mason City, Illinois

Norene Rhodes

Delavan, Illinois

Charlotte Beckley

Naples, Florida

Leslie & Connie Thrasher

Clarence, MO

Ray & Patricia Griffith

Clarence, MO

Dean & Marilee Miller

Milton, IA

Essie Krantz

Moline, IL

Tom Krantz

Sitka, AK

Joyce & Rich Michels

ArroyoGrande, CA

Christy Pieper

Quincy, IL

Gem City Ford Lincoln

Quincy, IL

Mary & Robert Klein

Hannibal, MO

Mark & Grainne Mahoney

Springfield, IL

Dennis Welty

Palmyra, MO

Susan Hinton

Hiawatha, Kansas

Frankie & Janet Chapin

Clarence, MO

William & Brenda Mowen

Payson, IL

Richard & Sigrid Bigelow

Quincy, IL

Charles R. Baird

Hiawatha, Kansas

Charles R. Albee

Hiawatha, Kansas

Jim Reynolds Family

Fairview, Kansas

Betty Albee

Hiawatha, Kansas

Chad & Tassie Robertson

Clarence, MO

Melvin & Wendeline Brumbaugh

Bethel, MO

Robert & Donna Petersen

Walcott, IA

Elizabeth Blaska

Rock Island, IL

Scott & Karen Ferguson

Lincoln, IL

Gerriann Schroff

Corvallis, OR

James & Janice Benson

Hiawatha, KS

Arwayne Wiese

Dubuque, IA

Warren & Deborah Ford

Olathe, KS

Joan Blomquist

Olathe, Kansas

Nancy Shierk

Olathe, Kansas

Linda Mahoney

Ashland, Illinois

Dorothy Tucker

Mason City, Illinois

DeEtte & Ivan Carroll

Clarence, MO

Alan & Cara Wilt

Shelbina, MO

Timothy & Kristie Haubrich

Quincy, IL

Jimmie & Janice Hiland

Quincy, IL

Shirley Lohrenz

Mason City, Illinois

Leslie Chandler

Olathe, Kansas

Phyllis Flemming

Shelbina, MO

Jason & Kari Hills

Mt Sterling, IL

Jessica Bribiesca

Elgin, IL

Charlotte Logsdon

Quincy, IL

Carol Skaggs

Quincy, IL

Virginia Heitman

Camp Point, IL

L. Thomas & Judith Lowary

Chatham, IL

Janice Simpson

Gurnee, IL

James & Karla Thompson

Lenexa, KS

Donna Sue Sweet

Bountiful, UT

Fraternal Order of Eagles

Carthage, Illinois

QHS Reunion 1958

Quincy, IL

Ronald & Elizabeth Prielipp

Salina, KS

Carl & J Marie Nieders

Quincy, IL

Carol Gronewold

Carthage, Illinois

Marilyn Walker

Carthage, Illinois

Gary & Sandra Seals

Quincy, IL

George Kemp

West Point, Iowa

Larry Vance

Carthage, Illinois

Elwanda Scott

Carthage, Illinois

Marilyn Walker

Carthage, Illinois

Patricia Hitz

Carthage, Illinois

Carolyn Cole

Carthage, Illinois

Ron & Carene Maag

Warsaw, IL

Leroy & Patricia Vaughn

Quincy, IL

Jeanette Rupp

Hannibal, MO

Dave Ward

Hannibal, Missouri

Carol McClintock

Carthage, Illinois

Carolyn Myers

Keokuk, Iowa

Jane Wetterich

Colchester, Illinois

Keith Lawson

Carthage, Illinois

Danny Hudson

Carthage, Illinois

Raymond & Sandra Cegas

Quincy, IL

Sharon Roberts

Carthage, Illinois

Patricia Schurtz

Carthage, Illinois

Doris Mitze

Carthage, Illinois

James Nightingale

Carthage, Illinois

Wanda Harnetiaux

Carthage, Illinois

Mary Ann Powell

Carthage, Illinois

Sandra Printy

Elvaston, Illinois

Shirlene Sparrow

Dallas City, Illinois

Les Clampitt

Clayton, Illinois

Lillian Pepple

Revere, Missouri

Arsenius or Eleanor Flesner

Plainville, Illinois

Western CUSD No. 12

Barry, Illinois

Kahoka Tuesday Club - Elaine Brotherton

Kahoka, MO

Carroll Family Farms, Inc.

Clarence, Missouri

Patricia Culley

Caseyville, Illinois

Barbara Lyons

Fairview Heights, Illinois

Candace Baker

O'Fallon, MO

Robert Hummel

Liberty, IL

Jill Feldkamp

Ewing, Missouri

Karl Strohschein

Macomb, Illinois

James & Rosanne Drechsel

Plano, TX

Katherine Schuckman

Quincy, Illinois

Deborah Gehring

Quincy, Illinois

Diane Tenhouse

Coatsburg, Illinois

Danielle Eifert

Camp Point, IL

Shirley Dedert

Quincy, Illinois

Sandra Jones

Belleville, Illinois

Carolyn Turner

Quincy, Illinois

Alva or Paula Edgar

Quincy, Illinois

Beth Graves

Camp Point, IL

Ramsie Farlow

Camp Point, IL

Renee Barner

Camp Point, IL

Randy Bockhold

Camp Point, IL

Jacquelyn Drebes

Fowler, Illinois

Julie Jansen

Coatsburg, Illinois

Gary Dedert

Mendon, Illinois

Greeenfield Elementary - cash

Ursa, Illinois

Tamara Muehl

Camp Point, IL

Erica Hilgenbrinck

Camp Point, IL

Mary Lu Peter

Quincy, Illinois

Refreshment Services Pepsi

Springfield, Illinois

Rhonda Geschwandner

Quincy, Illinois

Thomas & Rhonda Arnsman

Canton, MO

Scott & Ramona Schoonover

Liberty, IL

Moises Molina

Macomb, Illinois

Marlene Buchholz

Macomb, Illinois

Jonathan Bush

Tulsa, OK

Denver and Donna Reiche

Mt. Sterling, Illinois

Pamela Klauser

Quincy, Illinois

Glen Hollyman

Quincy, Illinois

Sheila Tuley

Hannibal, Missouri

Michael Inman

Macomb, Illinois

Dan and Sherry Brothers

Quincy, Illinois

Leanna Petty

Colchester, Illinois

Randall Carmack

Macomb, Illinois

Karen Ratzman

Brownsburg, Indiana

Diane Sloan

Quincy, Illinois

Jean Brenner

Quincy, Illinois

James and Leota Sullivan

Mt. Sterling, Illinois

Carolyn and Alison Kling

Quincy, Illinois

Allan and Melanie Schrand

Quincy, Illinois

Allen and Marilyn Hunter

Quincy, Illinois

Everett and Toady Jackson

Quincy, Illinois

Marvin and Becky Tuley

Palmyra, MO

Abell Farms

Durham, Missouri

S. Diane Meyer

Quincy, Illinois

Steven and Pamela Swartz

Quincy, Illinois

Mr and Mrs Dan Ellwood

Quincy, Illinois

Ruth Koch

Quincy, Illinois

Beth Hastings

Philadelphia, Missouri