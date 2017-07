Tuesday Sports Extra - December 27

QND opened the State Farm Holiday Classic with a one-sided win over Peoria Christian.

**High School Basketball, Boys**



(State Farm Holiday Classic)

Peoria Christian: 36

QND: 81

Carter Cramsey: 15 pts

Jacob Mayfield: 14 pts

Wade Willer: 11 pts

Raiders: (8-1), vs. Rock Falls (Wednesday, 4 p.m.)



(MVIT)

QND JV: 29

7) Knox County: 62

Hayden Miller: 20 pts

Noah Talton: 18 pts

Eagles: (7-1)



Griggsville-Perry: 54

Payson: 77

Tanner Cannady: 22 pts

Max Stinebaker: 17 pts

- Knox County vs. Payson (Wednesday, 6 p.m.)



Southeastern: 34

Bushnell-PC: 69

Jon Hiel: 19 pts

Cole Eilers: 14 pts



West Prairie: 23

Unity: 68

Cory Miller: 26 pts

Mason Engnell: 10 pts

- Bushnell-PC vs. Unity (Wednesday, 7:30 p.m.)



(Waverly Holiday Tournament)

*Quarterfinals*

West Central: 58

Lincolnwood: 44



(Non-Tournament)

Fulton: 66

Hannibal: 54

Dezi Jones: 17 pts

Trevor Watson: 12 pts



Quincy Home School: 62

Cedar Rapids: 51

Chris Hickman: 26 pts, 14 rebs





**High School Basketball, Girls**



(State Farm Holiday Classic)

LeRoy: 15

Central/SE: 64

Kolby McClelland: 14 pts

Brianna Hildebrand: 12 pts



(Lady Tiger Classic)

*Quarterfinals*

Farmington: 28

Illini West: 43

Baylee Clampitt/Rylie Harrell: 10 pts each

Chargers: (11-3)



Unity: 42

Havana: 30

Jordan Hildebrand: 14 pts

Kaylee Kuhn: 12 pts

- Illini West vs. Unity (Wednesday, 5:30 p.m.)



Pleasant Plains: 36

West Central: 44

Annika Kaufmann: 18 pts

Lady Cougars: (12-0)

- West Central vs. Lewistown (Wednesday, 7 p.m.)



*Other Games*

Macomb: 66

Brown County: 54

Ericka Dawson: 16 pts

Ally Heldt: 20 pts



West Hancock: 44

JX Routt: 37

Kailee Pfeiferling: 18 pts



South County: 30

Pittsfield: 44

Lilly Pepper: 19 pts



South Fulton: 67

Liberty: 44

Taryn Roe: 15 pts



Griggsville-Perry: 58

Beardstown: 63

(Double OT)

Racquel Rawlins: 17 pts

Lauren Kennedy: 19 pts



Rushville/Industry: 41

Illini Bluffs: 51