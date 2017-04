Boys: Illinois High School Basketball Rankings

Class 4A

School W-L Pts Prv

1. Simeon (13) 11-0 130 2

2. Evanston Township 13-2 101 3

3. Edwardsville 11-1 91 5

4. Kenwood 10-3 61 NR

5. Whitney Young 9-3 48 NR

6. Bolingbrook 10-0 47 NR

7. East Moline United 13-1 38 7

8. Curie 11-2 32 1

9. Belleville (Althoff Catholic) 8-3 29 8

10. Joliet West 13-1 27 6

Others receiving 12 or more votes: Lisle (Benet Academy) 21. Fremd 19. East St. Louis 18. Rockford Boylan 17.

Class 3A

School W-L Pts Prv

1. Springfield Lanphier (7) 11-0 113 8

2. Morgan Park (6) 9-2 112 1

3. Bloomington 9-2 97 2

4. North Lawndale 11-3 62 5

5. Springfield Southeast 9-3 53 NR

6. Fenwick 10-3 49 4

7. Benton 12-1 45 9

8. Mahomet-Seymour 9-3 29 NR

9. Morton 11-3 28 NR

10. Farragut 6-2 20 NR

Others receiving 12 or more votes: Centralia 19. Effingham 18. Peoria Manual 15.

Class 2A

School W-L Pts Prv

1. Chicago Uplift (8) 11-3 114 T1

2. Mt. Carmel (1) 12-1 92 NR

3. Quincy Notre Dame (3) 11-1 87 NR

4. Orr (2) 7-1 84 3

5. Tremont 13-0 77 T8

6. Teutopolis 9-1 70 7

7. St. Joseph-Ogden 11-3 65 T1

8. Alton Marquette 13-1 50 6

9. Pittsfield 10-1 30 NR

10. Eldorado 14-1 26 NR

Others receiving 12 or more votes: Pinckneyville 22. Nashville 18.

Class 1A

School W-L Pts Prv

1. Colfax Ridgeview (7) 13-0 109 2

2. Okawville (2) 12-2 99 1

3. East Dubuque (1) 14-0 89 10

4. Effingham St. Anthony 14-1 79 NR

5. Quest Academy (1) 16-1 76 6

6. Newark 9-2 60 8

7. DePue 14-0 39 7

8. Annawan 11-2 34 T3

9. St. Anne 11-1 21 NR

10. Hope Academy (1) 11-3 18 NR

Others receiving 12 or more votes: None.