Wednesday's Area Scores - January 18

**High School Basketball, Boys**



(North Shelby Tournament)

*Semifinals*

South Shelby: 66

Scotland County: 61

Final/OT

Alec Patterson: 20 pts

Dylan Boling: 17 pts

Aaron Buford: 18 pts

Cardinals: knock off tournament's top seed



*Consolation Semifinals*

Atlanta: 13

North Shelby: 61

Jared Harrington: 11 pts



(Tony Lenzini Tournament)

*Semifinals*

Canton: 56

10) Monroe City: 62

CE Talton/Logan Minter: 14 pts each

Lance Logsdon: 15 pts

- Monroe City vs. Clark County/Palmyra winner (Saturday, 8:30 p.m.)



*Consolation Semifinals*

Mark Twain: 46

Van-Far: 70

Lathyn McMorris: 29 pts

Brad Tonkinson: 13 pts



(Non-Tournament)

Payson: 60

Beardstown: 48



Clopton: 55

Barat Academy: 28





**High School Basketball, Girls**



(North Shelby Tournament)

*Semifinals*

South Shelby: 56

9) Scotland County: 65

Chelsea Wood/Abi Feeney: 20 pts each

Caitlyn Poore: 10 pts

Lady Tigers: advance to Saturday's championship



*Consolation Semifinals*

Marion County: 28

LaPlata: 55



(Tony Lenzini Tournament)

*Semifinals*

Knox County: 32

6) Monroe City: 56

Jada Summers/Delanie Okenfuss: 13 pts each

- Monroe City vs. Clark County/Palmyra winner (Saturday, 7 p.m.)



(Lady Spartan Classic)

*Championship*

Litchfield: 46

2) West Central: 51

Lady Cougars: (21-0)



(Non-Tournament)

Knoxville: 45

Bushnell-PC: 25





**College Basketball**



(MEN)

MidAmerica Nazarene: 84

Culver-Stockton: 70

Francsec Iturria: 16 pts, 7 rebs, 7 assists

Wildcats: (1-17, 0-14)



Robert Morris-Peoria: 60

John Wood: 80

Gabe McKenzie: 12 pts, 9 rebs

Trail Blazers: (10-8) - outscored Robert Morris 48-24 in second half



(WOMEN)

16) MidAmerica Nazarene: 67

Culver-Stockton: 52

Carly Harper/Andrekia Thompson: 12 pts each

Lady Wildcats: (7-11, 5-9)



HLGU JV: 27

John Wood: 105

Autumn Voigt: 16 pts



Southwestern CC: 65

Southeastern CC: 68

Anika Galindo: 18 pts

Blackhawks: (12-6)





**High School Wrestling**



- Macomb's Kolt Lawyer wins 100th career match in dual win vs. Jacksonville



(Ladue Quad)

Hannibal: 63

Westminster: 12



Hannibal: 56

Ladue: 22



Hannibal: 45

St. Charles: 27