Friday Sports Extra - January 20

Jacob Mayfield and QND earned their 10th straight win by defeating Highland (Ill.) at the Jerseyville Tournament.

**High School Basketball, Boys**



(IHSA)

Quincy High: 47

Moline: 42

Garrett Gadeke: 14 pts

Parker Bland: 12 pts

Jirehl Brock: 10 pts

Blue Devils: (13-3, 4-1) - 7th straight win vs. Moline



1) QND: 71

Highland (Ill.): 51

-- Jerseyville Tournament

Raiders: (16-1) - 10th consecutive win



Pleasant Plains: 36

Pittsfield: 53

Nick Reel: 14 pts

Jon Moore: 13 pts

Korbyn Personett: 11 pts

Noah Mendenhall: 10 pts



Illini West: 57

Macomb: 48



West Hancock: 62

Monmouth-Roseville: 39

Kolton Johnson: 15 pts

Logan Dorethy/Riley Langford: 14 pts each



Central: 47

10) Unity: 59

Cole Thompson: 17 pts

Cory Miller: 16 pts

Lane Marlow: 18 pts

Mustangs: (15-4)



Payson: 33

New Berlin: 40



Carrollton: 56

Pleasant Hill: 45

Nick Black: 12 pts



Southeastern: 39

Western: 57

Dalton Malone: 18 pts



Griggsville-Perry: 45

Liberty: 59

Dalton Lentz: 14 pts

Ian Smith: 16 pts



Rushville/Industry: 46

North Fulton: 44

Briar Stinson: 17 pts



Havana: 41

Bushnell-PC: 54

Devin Yocum: 18 pts



West Central: 42

Triopia: 50



(IHSAA)

Keokuk: 32

4) Mount Pleasant: 90



Central Lee: 62

Danville: 91

Evan Doyle: 13 pts



Cardinal: 30

Holy Trinity: 63

Cory Hopper: 21 pts

Bailey Merschman: 11 pts



(MSHSAA)

Marshall: 67

Hannibal: 81

Dezi Jones: 20 pts

Trevor Watson/Noah Zahn: 15 pts



Louisiana: 65

Elsberry: 33



-- Tony Lenzini Tournament

*Consolation Championship*

Van-Far: 50

9) Knox County: 67

Hayden Miller: 22 pts

Josh Hodde: 17 pts



-- North Shelby Tournament

*Third Place*

LaPlata: 71

Scotland County: 68

Grant Campbell: 17 pts





**High School Basketball, Girls**



(IHSA)

-- Lady Panther Classic

*Championship*

Unity: 34

5) Central/SE: 37

Laney Lantz: 24 pts

Jordan Hildebrand: 11 pts



*Third Place*

Havana: 33

Illini West: 49

Baylee Clampitt: 14 pts

Kailee Artman: 12 pts



(IGHSAU)

Mount Pleasant: 45

Keokuk: 49

Michaela Davis: 20 pts



Central Lee: 66

Danville: 57

Kenzie Krehbiel: 21 pts, 7 rebs

MacKenzie Northup: 18 pts

Lady Hawks: (12-2)



Cardinal: 18

Holy Trinity: 72

Ali Randolph: 19 pts, 12 rebs



(MSHSAA)

Marshall: 57

Hannibal: 24



Louisiana: 35

Elsberry: 48



-- Tony Lenzini Tournament

*Third Place*

Knox County: 44

Palmyra: 58



*Consolation Championship*

Mark Twain: 50

Highland: 64

Kennedy Flanagan: 22 pts

McKenzie Lathrom: 18 pts



-- North Shelby Tournament

*Third Place*

North Shelby: 43

South Shelby: 63

Kenzie Kendrick: 13 pts