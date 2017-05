Friday Sports Extra - January 27

Pittsfield scored the first 21 points en route to a convincing win over PORTA.

**High School Basketball, Boys**



(IHSA)

Quincy High: 56

Alleman: 66

Aaron Shoot: 17 pts

Jirehl Brock: 12 pts

Blue Devils: (14-4, 4-2)

Pioneers: snap 37-game WB6 losing streak



10) Unity: 57

1) Peoria Quest: 77

Cory Miller: 28 pts

Mustangs: (17-5), 8-game win streak ends



PORTA: 53

Pittsfield: 68

Nick Reel: 23 pts

Korbyn Personett: 18 pts

Saukees: (16-2)



Western: 40

Pleasant Hill: 53

Kaleb Root: 15 pts



Central: 32

Macomb: 54

Carter Fayhee: 15 pts



Monmouth-Roseville: 61

Illini West: 59

Brady Adkisson/Connor Artman: 13 pts each



Liberty: 46

Brown County: 64

Tanner Sussenbach: 19 pts

Darian Drake: 18 pts



Payson: 52

Southeastern: 37

Trevor Voss: 13 pts

Cole Eilers/Austin Owen: 11 pts each



Brussels: 50

Griggsville-Perry: 57

Ian Smith: 22 pts



Pleasant Plains: 63

West Central: 50



Brimfield: 46

Bushnell-PC: 48



-- Beardstown Tournament

Calhoun: 52

Beardstown: 48



(IHSAA)

Mount Pleasant: 78

Fort Madison: 41



Central Lee: 54

New London: 71

Evan Doyle: 16 pts



Danville: 75

Holy Trinity: 50

Connor Hellweg: 15 pts



(MSHSAA)

Hannibal: 71

Fort Zumwalt North: 66

-- Fort Zumwalt North Tournament (Consolation)



Palmyra: 58

Macon: 46

Casch Doyle: 15 pts



Highland: 54

Brookfield: 44

Matthew Scoggin: 20 pts



10) Monroe City: 73

Marion County: 29



Mark Twain: 29

Clark County: 57

Chandler Bevans: 30 pts

Bailey McMillen: 10 pts

Indians: (13-3)



Centralia: 43

South Shelby: 57

Dawson Wood: 18 pts

Cardinals: (13-6)



Schuyler County: 40

10) Knox County: 62

Noah Talton: 18 pts

Hayden Miller: 16 pts

Eagles: (15-4)



(Non-Affiliated)

Quincy Home School: 55

Indy Wildcats: 62

Chris Hickman: scored his 2,000th career point



Quincy Home School: 59

Northside: 47





**High School Basketball, Girls**



(IGHSAU)

Keokuk: 49

Washington: 22

Michaela Davis: 15 pts



Fort Madison: 41

Mount Pleasant: 55



Central Lee: 44

New London: 37

McKenna Hall: 10 pts, 10 rebs

Lady Hawks: (14-3)



Danville: 47

Holy Trinity: 40



(MSHSAA)

Palmyra: 67

Macon: 62

Nicole Kroeger: 37 pts

Lady Panthers: (13-4)



Highland: 49

Brookfield: 38

Kaitlin Benson: 20 pts



Monroe City: 65

Marion County: 33

Jada Summers: 15 pts



Mark Twain: 37

Clark County: 54

Carissa Bevans: 13 pts

McKenzie Lathrom: 17 pts

Lady Indians: (15-2)



Centralia: 45

South Shelby: 42

Kenzie Kendrick: 10 pts



Schuyler County: 64

Knox County: 49



-- Bowling Green Tournament

*Championship*

North Callaway: 43

1) Clopton: 57

Ashtyn Lagemann: 22 pts



*Third Place*

Elsberry: 17

Bowling Green: 51



*Consolation*

Van-Far: 44

Silex: 13



(MSHSAA vs. IHSA)

Payson: 54

Canton: 67

Laken Hugenberg: 21 pts