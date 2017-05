Tuesday Sports Extra - January 31

Carter Cramsey had a team-high 20 points to lead QND to its 13th straight win.

**High School Basketball, Boys**



(MSHSAA vs. IHSA)

4) Helias: 66

2) QND: 73

Carter Cramsey: 20 pts

Raiders: (19-1), erase 10-point fourth quarter deficit - 13th consecutive win



(IHSA)

Payson: 36

Pittsfield: 52

Noah Mendenhall: 16 pts

Korbyn Personett: 13 pts

Lance Loos: 12 pts

Saukees: (17-2)



Illini West: 53

West Hancock: 58

Drake Hammel: 15 pts

Logan Dorethy: 12 pts

Kennedy Gooding: 19 pts



Brown County: 54

Southeastern: 31

Tanner Sussenbach: 18 pts



Central: 36

Monmouth-Roseville: 50

Lane Ippensen: 10 pts



Farmington: 83

Rushville/Industry: 39



(MSHSAA)

Mexico: 55

Hannibal: 73

Dezi Jones: 26 pts

Trevor Watson: 17 pts



South Shelby: 56

10) Monroe City: 63

-- Overtime

Michael Speaks: 23 pts

CE Talton: 14 pts

Alec Patterson: 15 pts



Clark County: 45

Palmyra: 39

Cole Kirchner: 17 pts

Chandler Bevans: 14 pts

Casch Doyle: 15 pts



Louisiana: 62

Highland: 58

Derek Richards: 29 pts

Luke Luttrull: 17 pts



Salisbury: 63

Scotland County: 44

Elijah Cooley: 12 pts



Mark Twain: 55

Wright City: 47

Bailey McMillen: 25 pts



Montgomery County: 90

Van-Far: 85

Josh Hodde: 24 pts



Marion County: 36

Paris: 83



Silex: 23

Bowling Green: 45



*LaPlata Tournament*

North Shelby: 41

LaPlata: 36



(IAHSAA)

Wapello: 51

Holy Trinity: 58

Cory Hopper: 36 pts



Burlington ND: 60

Central Lee: 42

Rick Galle: 20 pts





**High School Basketball, Girls**



(IGHSAU)

Keokuk: 71

Centerville: 23

Kaci Ames: 15 pts



13) Burlington ND: 45

Central Lee: 51

MacKenzie Northup: 27 pts

Lady Hawks: (16-3)



Wapello: 54

Holy Trinity: 45

Emily Box: 11 pts, 11 rebs



(IHSA)

Springfield SE: 48

Quincy High: 49

-- Overtime

Jada Humphrey: 11 pts, game winning basket at the buzzer



(MSHSAA)

South Shelby: 37

8) Monroe City: 51

Jada Summers: 16 pts

Madi Hays: 11 pts

Kenzie Kendrick: 11 pts



Clark County: 47

Palmyra: 34

Audrey Fohey: 16 pts



Louisiana: 34

Highland: 68

Kaitlin Benson: 19 pts



Mexico: 54

Hannibal: 46

McKenzie Coleman: 14 pts

Kaylee Falconer: 13 pts

- Mexico ended game on 14-0 run



Salisbury: 36

7) Scotland County: 54

Calesse Bair: 21 pts



1) Clopton: 46

Community R-6: 30

Ashtyn Lagemann: 17 pts



Marion County: 27

Paris: 66

Sadie Spratt: 12 pts