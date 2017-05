Monday's Area Scores - February 6

Rushville/Industry downed Beardstown to advance to the Camp Point regional semifinals.

**High School Basketball, Girls**



(IHSA)

*Class 2A Camp Point Regional, Quarterfinals*

Beardstown: 41

Rushville/Industry: 59

Ashley Chancy: 10 pts

Racquel Rawlins: 10 pts

- Rushville/Industry vs. Central/SE (Wednesday, 7:30 p.m.)



*Class 2A Carlinville Regional, Quarterfinals*

Piasa SW: 39

Pittsfield/Pleasant Hill: 45

Lilly Pepper: 16 pts

Madi Palmer: 15 pts

- Pittsfield/Pleasant Hill vs. Buffalo/Tri-City (Wednesday, 6 p.m.)



*Class 2A Athens Regional, Quarterfinals*

MW Central: 37

Pleasant Plains: 50

- Illini West vs. Pleasant Plains (Wednesday, 6 p.m.)



*Class 1A South Fulton Regional, Quarterfinals*

Triopia: 33

Brown County: 49

Mariah Markert: 19 pts

- Brown County vs. Unity (Tuesday, 6 p.m.)



*Class 1A Routt Regional, Quarterfinals*

Griggsville-Perry: 51

Payson: 64

- Payson vs. West Central (Tuesday, 6 p.m.)



JX ISD: 22

JX Routt: 64

- Western vs. JX Routt (Tuesday, 7:30 p.m.)



*Regular Season*

United Township: 76

Macomb: 50



(IGHSAU)

Washington: 33

Keokuk: 65

Makenzie Pezley: 13 pts

Michaela Davis: 11 pts



(MSHSAA)

Boonville: 73

Hannibal: 40

Autumn Brisby/Kaylee Falconer: 10 pts each



Montgomery County: 41

Mark Twain: 70

McKenzie Lathrom: 30 pts

Kaelee Ogle: 18 pts



Elsberry: 37

Bowling Green: 45

KateLynn Charlton: 15 pts





**High School Basketball, Boys**



Washington: 55

Keokuk: 45



Wellsville: 80

Van-Far: 83

-- Overtime

Trey Miller: 30 pts

Lathyn McMorris: 26 pts