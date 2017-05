Tuesday's Area Scores - February 7

Matthew Scoggin had a game-high 13 points to lead Highland past Clark County.

**High School Basketball, Boys**



(IHSA)

2) QND: 78

9) Unity: 58

Carter Cramsey: 25 pts

Justin Bottorff: 20 pts

Cory Miller: 19 pts

Raiders: (21-2)

Mustangs: (19-6)



Pittsfield: 63

Beardstown: 33

Korbyn Personett: 21 pts

Nick Reel: 15 pts



Central: 45

Illini West: 42

Reed Jibben/Lane Marlow: 12 pts each

Kennedy Gooding: 10 pts



Liberty: 33

West Hancock: 50

Kyle Baumann: 15 pts

Zach Barker: 10 pts



Western: 61

Brown County: 55

-- Overtime

Easton Billings: 22 pts



West Central: 54

Payson: 55



Pleasant Hill: 67

Calhoun: 49

Russell Miller: 35 pts, 10 rebs



Griggsville-Perry: 79

JX ISD: 60

Daniel Bingham: 2 pts (first Varsity points)



West Prairie: 38

Rushville/Industry: 46

Austin Eskridge: 13 pts



Elmwood: 39

Bushnell-PC: 43

Jason Housenga: 17 pts



(IHSAA)

Davis County: 45

Fort Madison: 79

Logan Rashid: 15 pts



WACO: 41

Central Lee: 48

Evan Doyle: 16 pts, 11 rebs



Burlington ND: 49

Holy Trinity: 40



(MSHSAA)

Hannibal: 65

Boonville: 92

Dezi Jones: 21 pts



Monroe City: 63

Palmyra: 55

Casch Doyle: 19 pts



Clark County: 32

Highland: 41

Matthew Scoggin: 13 pts

Chandler Bevans: 10 pts



Louisiana: 57

Canton: 75

Lance Logsdon: 27 pts

Derek Richards: 34 pts



South Shelby: 63

Brookfield: 49

Alec Patterson: 27 pts, 10 rebs



8) Knox County: 83

Scotland County: 62

Noah Talton: 23 pts

Grant Campbell: 18 pts

Zach Summers: 100th career win

Eagles: (17-4, 5-0)



Montgomery County: 88

Mark Twain: 63

Bailey McMillen: 18 pts



Elsberry: 47

Bowling Green: 72



*Brashear Tournament*

Marion County: 62

Kirksville JV: 51

Brandon Schulz: 19 pts





**High School Basketball, Girls**



(IHSA)

*Class 1A South Fulton Regional, Semifinals*

Brown County: 36

Unity: 40

Jordan Hildebrand: 15 pts, 9 rebs



Liberty: 47

South Fulton: 45

Taryn Roe: 22 pts

- Unity vs. Liberty (Thursday, 7 p.m.)



*Class 1A JX Routt Regional, Semifinals*

Payson: 30

6) West Central: 54



JX Routt: 27

Western: 34

Lady Wildcats: held Lady Rockets scoreless for final 7:00

- West Central vs. Western (Thursday, 7 p.m.)



(MSHSAA)

7) Monroe City: 52

Palmyra: 49

Asjia Troy: 14 pts

Madi Hays: 13 pts

Audrey Fohey: 21 pts



Clark County: 49

Highland: 43

Haley Meyer: 17 pts



Louisiana: 51

Canton: 67

Olivia Jarvis: 24 pts



South Shelby: 52

Brookfield: 42

Kenzie Kendrick: 11 pts



Knox County: 44

7) Scotland County: 46

Chelsea Wood: 18 pts

Calesse Bair: 13 pts



*Brashear Tournament*

Marion County: 56

Brashear: 27

Payton Hays: 18 pts

Sadie Spratt: 16 pts





**College Basketball, Women's**



Grand View: 57

Southeastern CC: 68

Kennedy Williams: 22 pts

Blackhawks: (16-8)