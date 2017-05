Tuesday's Area Scores - May 16

QND coasted past Litchfield to advance to the sectional title game and handed head coach Mark Longo his 500th career win.

**High School Golf, Boys**



(MSHSAA)

*Class 2 State Tournament*

1) Hermann: 627**

2) Palmyra: 627

**Hermann wins state championship on tiebreaker (5th player score from Round 2)



-- Palmyra Individuals

5) Laithan Sublette: 147

8) Noah Wilson: 151

10) Lane Hammond: 154

45) Landon Merkel: 175

T-67) Zach Burch: 190



-- Other Area Individuals

T-41) Jesse Stewart (Highland): 173

T-49) Blake Elsberry (Monroe City): 177



*Class 3 State Tournament*

-- Hannibal Individuals

T-9) Trevor Watson: 151

12) Connor Bogue: 152

T-55) Gabe Falconer: 168



*Class 1 State Tournament*

-- Top Area Individuals

T-22) Hunter Feldewerth (Louisiana): 169

T-29) Kanon Kendrick (South Shelby): 172

T-50) Ryan Slaughter (Scotland County): 183





**High School Soccer, Girls**



(IHSA)

*Class 1A QND Sectional Semifinals*

Litchfield: 0

QND: 10

Mark Longo: 500th career win

-- QND vs. Pleasant Plains (Friday, 6 p.m.)



*Class 3A Quincy Regional Semifinals*

Collinsville: 10

Quincy High: 2



(IGHSAU)

*Regular Season*

West Burlington/BND: 9

Keokuk: 0





**High School Soccer, Boys**



(IHSAA)

*Regular Season*

Keokuk: 5

West Burlington/BND: 1

Jesse Nuno: 2 goals





**High School Softball**



*Class 2A QND Regional Semifinals*

MW Central: 7

QND: 5

Carly Wilson: 3-3, HR (26th career HR ties Caren Kemner for tops in program history)



West Hancock: 3

Farmington: 7



*Class 2A Havana Regional Semifinals*

Rushville/Industry: 0

Illini West: 9

Blair Boston: CG 2-hitter

Ali Bliss: 3 hits, 2 RBI's

-- Illini West vs. Havana/Beardstown winner (Saturday, 11 a.m.)



*Class 1A Central Regional Semifinals*

Payson: 0

Central: 10

(5 Innings)

Jacey Nall: 4 IP, hit, 8 K's

Gracee Fundel: 3-3, 3 RBI's

-- Central vs. Griggsville-Perry/Liberty winner (Saturday, 11 a.m.)



*Class 1A Brown County Regional Semifinals*

Triopia: 0

Unity: 10

(5 Innings)

Addison Miller: No-hitter

Jordan Hildebrand: 4-4, 2 HR's

-- Unity vs. Brown County/Western winner (Saturday, 2 p.m.)



*Regular Season*

Galesburg: 12

Macomb: 4





**High School Baseball**



(IHSA)

*Regular Season*

Macomb: 6

Rock Island: 3

Parker Schmalshof: 2-5, 2 RBI's

Ben Higgins: WP



(MSHSAA)

*Class 2 District 4 Semifinals*

Louisiana: 7

Clopton: 8

-- Clopton vs. Van-Far (Thursday, 5 p.m.)