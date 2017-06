Pepsi Little People's Golf Championship - First Round recap

Quincy's Alex McCulla fired a 72 (+1) for a one shot lead in the 6B Division.

**44th annual Pepsi Little People's Golf Championship**



(First Round Leaderboard)

-- 1G/1B Division (Girls/Boys 3-5)

Leader: Adam Robinson (Carrollton, IL): 22

Top Local Golfer: Briar Megee (Wyaconda, MO): 24, 2nd place



-- 2G Division (Girls 6-7)

Leader: Madison Logan (Seattle, WA): 49

Top Local Golfer: Taya Belloma (Donnellson, IA): 57, 2nd place



-- 2B Division (Boys 6-7)

Leader: Anson Munzlinger (Columbia, MO): 34

Top Local Golfer: Keeden Orpet-Hulett (Quincy): 44, 8th place



-- 3G Division (Girls 8-9)

Leader: Lisa Copeland (Naperville, IL): 39

Top Local Golfer: Sophia Gold (Quincy): 44, 5th place



-- 3B Division (Boys 8-9)

Leader: Luis Cortes (Dorado, Puerto Rico): 39

Top Local Golfer: Mason Smyser (Lancaster, MO): 47, 5th place



-- 4G Division (Girls 10-11)

Leader: Ariya Soldwisch (Lahaina, HI): 77

Top Local Golfer: Saya Geisendorfer (Quincy): 92



-- 4B Division (Boys 10-11)

Leader: Aksel Moe (Richville, MN): 68

Top Local Golfer: Quinn Thomas (Hannibal): 73, 2nd place



-- 5G Division (Girls 12-13)

Leader: Madison Reemsnyder (Canton, OH): 75

Top Local Golfer: Paige Cain (Quincy): 94



-- 5B Division (Boys 12-13)

Leader: David Wong (Porter Ranch, CA): 75

Top Local Golfer: Josh Kennedy (Quincy): 93



-- 6G Division (Girls 14-15)

Leader: Bella Amador-Lacson (Grinnell, IA): 73

Top Local Golfer: Brooke Walbring (Quincy): 101



-- 6B Division (Boys 14-15)

Leader: Alex McCulla (Quincy): 72 (one shot lead)



-- 7G Division (Girls 16-18)

Leader: Kate Lillie (St. Charles, IL): 75

Top Local Golfer: Krystal Burgtorf (Quincy): 91



-- 7B Division (Boys 16-18)

Leader: 5 golfers share lead: 71

Top Local Golfer: Reis Dreyer (Quincy): 74, T-8th place