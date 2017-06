Pepsi Little People's Golf Championship - Championship Round recap

Quincy's Alex McCulla fired a 76 in Wednesday's final round to win the 6B Division by one stroke.

**44th annual Pepsi Little People's Golf Championship**



-- 1G Division (Girls 3-5)

CHAMPION: Emma Greenberg (Rockford, IL): 105



-- 1B Division (Boys 3-5)

CHAMPION: Briar Megee (Wyaconda, MO): 44



-- 2G Division (Girls 6-7)

CHAMPION: Madison Logan (Seattle, WA): 100

Top Local Golfer: Taya Belloma (Donnellson, IA): 114, 3rd place



-- 2B Division (Boys 6-7)

CHAMPION: Anson Munzlinger (Columbia, MO): 70

Top Local Golfer: Keeden Orpet-Hulett (Quincy): 84, 6th place



-- 3G Division (Girls 8-9)

CHAMPION: Lisa Copeland (Naperville, IL): 77

Top Local Golfer: Sophia Gold (Quincy): 86, tied for 3rd place



-- 3B Division (Boys 8-9)

CHAMPION: Luis Cortes (Dorado, Puerto Rico): 77

Top Local Golfer: Mason Smyser (Lancaster, MO): 96, tied for 7th place



-- 4G Division (Girls 10-11)

CHAMPION: Jia An (Surrey, British Columbia): 157

Top Local Golfer: Saya Geisendorfer (Quincy): 185, 12th place



-- 4B Division (Boys 10-11)

CHAMPION: Aksel Moe (Richville, MN): 137

Top Local Golfer: Quinn Thomas (Hannibal): 152, 3rd place



-- 5G Division (Girls 12-13)

CHAMPION: Shannyn Vogler (Sheppard, IL): 151 *won 1-hole playoff*

Top Local Golfer: Paige Cain (Quincy): 181, 7th place



-- 5B Division (Boys 12-13)

CHAMPION: Dean Greyserman (Boca Raton, FL): 149

Top Local Golfer: Josh Kennedy (Quincy): 181



-- 6G Division (Girls 14-15)

CHAMPION: Rebecca Skoler (Needham, MA): 147

Top Local Golfer: Brooke Walbring (Quincy): 194



-- 6B Division (Boys 14-15)

CHAMPION: Alex McCulla (Quincy): 148 *won by 1 shot*

Gavin Frese (Quincy): 151, 3rd place



-- 7G Division (Girls 16-18)

CHAMPION: Kate Lillie (St. Charles, IL): 147

Top Local Golfer: Krystal Burgtorf (Quincy): 180



-- 7B Division (Boys 16-18)

CHAMPION: Crimson Callahan (Wesley Chapel, FL): 140 *won 6-hole playoff*

Top Local Golfer: TJ Wensing (Quincy): 153, tied for 11th place