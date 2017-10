Missouri HS Football Rankings: Monroe City up, Palmyra in

-- Here is the latest Missouri high school football statewide media poll:





CLASS 6

RANK, TEAM, REC., PTS., LW

1. CBC (14), 6-1, 148, 1

2. EUREKA (1), 7-0, 133, 2

3. BLUE SPRINGS, 5-2, 117, 3

4. LEE’S SUMMIT WEST, 6-1, 106, 4

5. KIRKWOOD, 5-1, 88, 5

6. PARK HILL, 5-2, 75, 6

7. LINDBERGH, 7-0, 59, 7

8. ROCKHURST, 5-2, 38, 8

9. HAZELWOOD CENTRAL, 6-1, 28, 9

10. ROCK BRIDGE, 6-1, 24, 10

ALSO RECEIVING VOTES:

RITENOUR (6-1), 6; FRANCIS HOWELL (5-2), 3





CLASS 5

RANK, TEAM, REC., PTS., LW

1. VIANNEY (15), 7-0, 150, 1

2. STALEY, 7-0, 130, 2

3. FORT ZUMWALT NORTH, 7-0, 125, 3

4. BATTLE, 5-2, 96, 5

5. LIBERTY, 6-1, 92, 6

6. FORT OSAGE, 5-2, 81, 4

7. POPLAR BLUFF, 7-0, 48, 9

8. PATTONVILLE, 3-3, 47, 7

9. SEDALIA SMITH-COTTON, 7-0, 30, 10

10. WEBSTER GROVES, 3-2, 21, 8

ALSO RECEIVING VOTES:

CARTHAGE (4-3), 3; CHAMINADE (3-3), 1; WILLIAM CHRISMAN (5-2), 1





CLASS 4

RANK, TEAM, REC., PTS., LW

1. WEBB CITY (15), 7-0, 150, 1

2. CARL JUNCTION, 6-1, 131, 2

3. KEARNEY, 6-1, 120, 3

4. PLATTE COUNTY, 6-1, 109, 4

5. PARKWAY CENTRAL, 6-1, 78, 5

6. LADUE, 5-2, 71, 6

7. PARKWAY NORTH, 4-3, 51, 7

8. SMITHVILLE, 7-0, 41, 9

9. CAMDENTON, 6-1, 37, 8

10. ST. FRANCIS BORGIA, 7-0, 21, 10

ALSO RECEIVING VOTES:

MICDS (5-2), 12; ST. MARY S (6-1), 3; HANNIBAL (4-3), 1





CLASS 3

RANK, TEAM, REC., PTS., LW

1. MCCLUER SOUTH-BERKELEY (14), 5-0, 149, 1

2. BLAIR OAKS (1), 7-0, 135, 2

3. PARK HILLS CENTRAL, 7-0, 121, 3

4. SENECA, 7-0, 98, 4

5. CHILLICOTHE, 6-1, 85, 6

6. CENTER, 6-1, 76, 7

7. ELDON, 6-1, 60, 9

8. MARYVILLE, 5-2, 40, 5

9. HOGAN PREP ACADEMY, 7-0, 36, 10

10. SPRINGFIELD CATHOLIC, 6-1, 17, NR

DROPPED OUT:

NO. 8 MT. VERNON

ALSO RECEIVING VOTES:

MEXICO (5-2), 7; MT. VERNON (5-2), 1





CLASS 2

RANK, TEAM, REC., PTS., LW

1. LAMAR (13), 6-0, 148, 1

2. TRINITY (2), 6-0, 137, 2

3. LUTHERAN NORTH, 7-0, 119, 3

4. AVA, 7-0, 105, 4

5. LEXINGTON, 7-0, 83, 5

6. CARDINAL RITTER, 6-1, 68, 7

7. NORTH CALLAWAY, 6-1, 60, 8

8. PALMYRA, 6-1, 32, NR

9. LAFAYETTE COUNTY, 7-0, 31, 10

10. SOUTH CALLAWAY, 6-1, 30, 9

DROPPED OUT:

NO. 6 CENTRALIA

ALSO RECEIVING VOTES:

BRENTWOOD (5-1), 4; MALDEN (6-1), 4; LATHROP (6-1), 3; CENTRALIA (5-2), 1





CLASS 1

RANK, TEAM, REC., PTS., LW

1. MONROE CITY (12), 7-0, 147, 2

2. MARCELINE (1), 7-0, 131, 3

3. VALLE CATHOLIC (2), 6-1, 119, 1

4. HAMILTON-PENNEY, 6-1, 104, 4

5. LINCOLN, 7-0, 91, 5

6. PIERCE CITY, 7-0, 78, 6

7. HAYTI, 6-1, 63, 7

8. FAYETTE, 5-1, 42, 9

9. PRINCETON, 7-0, 29, 10

10. SARCOXIE, 7-0, 13, NR

DROPPED OUT:

NO. 8 THAYER

ALSO RECEIVING VOTES:

THAYER (5-2), 6; WESTRAN (6-1), 2