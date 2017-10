Copy-Veterans taking upcoming Honor Flight

(WGEM) - The following veterans will be taking the next Great River Honor Flight on Saturday, Aug. 26.

Richard W. Barger, Liberty, IL (Army - Vietnam)

James R. Barr Bowling, Green, MO (Marines - Vietnam)

Harold Beenes, Monee, IL (Army - Korea)

James H. Bliven, Quincy, IL (Army - Vietnam)

John A. Bower, Quincy, IL (Navy - Korea)

Ina R. Burling, Quincy, IL (Air Force - Vietnam)

Joseph W. Carter, Macomb, IL (Army - Vietnam)

Gary L. Cummings, Perry, MO (Navy - V TLC)

Marvin C. Davidson, Mendon, IL (Navy - Vietnam)

Richard W. Denton, Adair, IL (Marines - Vietnam)

John T. Gilbert, Quincy, IL (Navy - Vietnam)

Wesley D. Hartjen, Macomb, IL (Army - Vietnam)

Danny L. Irwin, Industry, IL (Army - Vietnam)

Kail L. Jarvis, Quincy, IL (Army - Vietnam)

Richard N. Lacy, Colchester, IL (Army - Vietnam)

Mick L. Martin, Camp Point, IL (Army - Vietnam)

Calvin G. McCurdy, Perry, MO (Marines - Vietnam)

Richard C. Meyers, Keokuk, IA (Marines - Vietnam)

Kenneth W. Mock, Fowler, IL (Army - Vietnam)

Wilbert W. Nelson, Fort Madison, IA (Navy - Korea)

Robert F. Niebur, Quincy, IL (Army - Korea)

Shelby G. Pugh, Palmyra, MO (Air Force - Vietnam)

Mary A. Schreck, Quincy, IL (Army & Navy - Vietnam)

Jackie L. Sexton, Hannibal, MO (Army - Vietnam)

Philip D. Shults, Quincy, IL (Army - Vietnam)

John J. Siebers, Liberty, IL (Army - Vietnam)

Kent F. Slater, Macomb, IL (Army - Vietnam)

Larry L. Smith, Macomb, IL (Army - Vietnam)

Allen C. Tate, Quincy, IL (Navy- Vietnam)

Ronald E. Walter, Hannibal, MO (Navy- Vietnam)

Marilyn R. Ward, Quincy, IL (Navy- Vietnam)

Roger E. Yaeger, Pittsfield, IL (Army - Vietnam)

Forest W. Zumwalt, Perry, MO (Navy - Vietnam)