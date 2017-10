Tuesday's Area Scores - October 10

Fort Madison breezed past Washington in straight sets to complete an 8-0 run in conference play.

**High School Soccer, Boys**



United Township: 3

QND: 4

Seth Anderson: 2 goals

Ben Whittaker/Mitchell Murphy: goals

Raiders: (17-4)



Hannibal: 10

Fulton: 0

Adam Albright: 4 goals

Cory Allensworth: 3 goals, 3 assists

Pirates: (18-4, 11-0)



*Class 1A Peoria Christian Regional Semifinals*

Peoria Manual: 1

Macomb: 8

Bombers: advance to Friday's championship match (7 p.m.)





**High School Volleyball**



Washington: 0

14) Fort Madison: 3

25-8, 25-12, 25-8

Bloodhounds: finish 8-0 in conference play to clinch second consecutive title



Burlington ND: 0

7) Holy Trinity: 3

25-12, 25-21, 25-12

Emily Box: 31 kills

Lady Crusaders: (30-5)



Keokuk: 0

Mount Pleasant: 3

25-20, 25-16, 25-17

Michenna Davis: 12 pts



WACO: 1

Central Lee: 3

22-25, 25-7, 25-11, 25-21

Mya Merschman: 12 kills



Kirksville: 0

Hannibal: 2

Kyler Rademan: 12 assists

Abby Baumann: 7 digs, 5 kils

Lady Pirates: (17-9, 9-0)



Quincy High: 2

Rock Island: 0

25-12, 25-10

Sierra Erke: 11 kills

Ali Spohr: 19 assists

Blue Devils: (23-7, 7-0)



Pittsfield: 0

QND: 2

25-11, 25-10

Sydney Hummert: 14 kills

Lauren Roberts: 16 assists

Lady Raiders: (22-6)



Lewistown: 2

West Prairie: 1

17-25, 25-23, 25-22

Lady Cyclones: (21-7)



Macomb: 1

Monmouth-Roseville: 2

25-13, 23-25, 25-21

Lexy Leezer: 16 digs

Anna Dively: 17 assists



Southeastern: 2

Central: 0

25-19, 25-17

Abbey Owen: 12 assists, 5 kills



Liberty: 2

Griggsville-Perry: 0

25-14, 25-12

Paige Knuffman: 17 kills

Katie Wagner: 18 assists



West Hancock: 1

Unity: 2

23-25, 25-16, 26-24

Amanda Schrader: 10 kills, 14 digs



Illini West: 1

Rushville-Industry: 2

20-25, 25-21, 25-19

Kelly Sirtak: 20 assists



Calhoun: 0

Brown County: 2

26-24, 26-24

Mariah Markert: 16 kills

Alexis Doyle: 10 kills





**College Volleyball**



11) Grand View: 3

Culver-Stockton: 2

28-30, 23-25, 25-10, 25-17, 15-8

Monica Bumbry: 12 kills

Anna Stock/Kendra Gengenbacher: 16 digs each

Lady Wildcats: (7-19, 1-12)





**High School Cross Country**



(Illini West Invitational)

-- GIRLS, Team Results

1) Unity: 24

2) West Hancock: 31

3) Illini West: 74



-- Top Area Individuals

1) Megan Adams (Unity): 19:57

2) Zarra Humphrey (West Hancock): 20:15

3) Allison Morgan (West Hancock): 20:18

4) Katie Conry (Unity): 20:43

5) Hailey Finch (Keokuk): 22:40



-- BOYS, Team Results

1) Illini West: 21

2) West Hancock: 49

3) Unity: 61

4) Keokuk: 103



-- Top Area Individuals

1) Jacob Bryan (Illini West): 16:45

2) Dalton Ellingboe (West Hancock): 17:02

3) Dalton Melvin (Illini West): 17:15

5) Matt Peacock (Illini West): 18:28





**High School Golf, Boys**



-- Class 1A Havana Sectional postponed and rescheduled for Wednesday, 10 a.m.