Monday's Area Scores - October 23

**High School Soccer, Boys**



*MSHSAA*

(Class 3 District 8 Semifinals)

Hannibal: 2

Wentzville Liberty: 3

Cory Allensworth: 2 goals

Pirates: finish 20-5





**High School Volleyball**



*IGHSAU*

(Class 1A Regional Quarterfinals)

Seymour: 0

5) Holy Trinity: 3

25-6, 25-10, 25-15

-- #5 Holy Trinity at #6 New London (Thursday, 7 p.m.)



*IHSA*

(Class 3A Monmouth-Roseville Regional Quarterfinals)

Macomb: 2

Monmouth-Roseville: 1

7-25, 25-21, 25-23

Anna Dively: 17 assists, 12 digs

Jordyn Hare: 9 kills

-- Macomb vs. Peoria ND (Tuesday, 5:30 p.m.)



(Class 2A QND Regional Quarterfinals)

Central: 0

Pittsfield: 2

25-23, 25-16

Josie Marable: 13 pts, 14 assists

Maggie Marable/Lily Pepper: 8 kills each

-- Pittsfield vs. QND (Tuesday, 5:30 p.m.)



(Class 2A Biggsville WC Regional Quarterfinals)

West Hancock: 0

Mercer County: 2

27-25, 25-17



(Class 2A Dee-Mack Regional Quarterfinals)

Havana: 0

Rushville-Industry: 2

25-20, 30-28

-- Rushville-Industry vs. Dee-Mack (Tuesday, 5:30 p.m.)



(Class 2A Winchester Regional Quarterfinals)

North Greene: 0

West Central: 2

25-13, 25-16

Alyssa Gregory: 16 pts

-- West Central vs. Auburn (Tuesday, 6:30 p.m.)



(Class 1A Payson Regional Quarterfinals)

Pleasant Hill: 0

Western: 2

25-9, 25-17

-- Western vs. Payson (Tuesday, 5:30 p.m.)



(Class 1A Jacksonville Routt Regional Quarterfinals)

Meredosia-Chambersburg: 1

Griggsville-Perry: 2

25-20, 18-25, 25-18

Maleah Richard: 7 kills, 5 digs

-- Griggsville-Perry vs. JX Routt (Tuesday, 5:30 p.m.)



(Class 1A West Prairie Regional Quarterfinals)

Bushnell-PC: 0

Brimfield: 2

25-18, 25-19

-- Brimfield vs. Southeastern (Tuesday, 6:30 p.m.)