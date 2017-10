Tuesday's Area Scores - October 24

**High School Volleyball**



(IGHSAU)

*Class 4A Region Semifinals*

Fairfield: 1

Fort Madison: 3

25-18, 25-22, 22-25, 25-22

-- Fort Madison at #1 Cedar Rapids Xavier (Monday, 7 p.m.)



*Class 3A Region Semifinals*

Central Lee: 0

Tipton: 3

25-17, 25-13, 25-15



(IHSA)

*Class 4A Quincy Regional Semifinals*

Springfield: 0

Quincy High: 2

25-18, 25-11

Ali Spohr: 23 assists

Mailee Francis: 12 digs

Sierra Erke: 8 kills, 4 digs

-- QHS vs. Edwardsville (Thursday, 6 p.m.)



*Class 3A Monmouth-Roseville Regional Semifinals*

Macomb: 0

Peoria ND: 2

25-23, 25-21

Nicole Lester: 13 digs

Anna Dively: 16 assists



*Class 2A QND Regional Semifinals*

Pittsfield: 0

QND: 2

25-13, 25-12

Lauren Roberts/Maddie Peters: 10 assists each

Sydney Hummert: 6 kills

Josie Marable: 13 assists



New Berlin: 1

Beardstown: 2

21-25, 25-15, 25-23

-- QND vs. Beardstown (Thursday, 6 p.m.)



*Class 2A Knoxville Regional Semifinals*

Illini West: 2

Abingdon-Avon: 0

25-21, 25-15

Hannah Wood: 9 kills, 11 digs

Kelly Sirtak: 12 assists

-- Illini West vs. Knoxville (Thursday, 6 p.m.)



*Class 2A Dee-Mack Regional Semifinals*

Rushville-Industry: 0

Dee-Mack: 2

25-11, 25-18



*Class 2A Winchester Regional Semifinals*

West Central: 0

Auburn: 2

25-19, 25-20



*Class 1A Payson Regional Semifinals*

Western: 0

Payson: 2

25-12, 25-6

Cassie Eidson: 23 assists

Kamryn Flesner: 9 kills



Liberty: 1

Brown County: 2

25-20, 22-25, 25-23

Alexis Doyle: 21 digs

Mariah Markert: 15 kills

Paige Knuffman: 23 kills, 14 digs

-- Payson vs. Brown County (Thursday, 6 p.m.)



*Class 1A West Prairie Regional Semifinals*

Elmwood: 0

West Prairie: 2

25-15, 25-11



Brimfield: 0

Southeastern: 2

25-20, 25-20

Lauren Glick: 12 kills

-- West Prairie vs. Southeastern (Thursday, 6 p.m.)



*Class 1A Jacksonville Routt Regional Semifinals*

Griggsville-Perry: 0

JX Routt: 2

25-7, 25-17



Triopia: 0

Unity: 2

25-13, 25-23

Kaylee Nichols: 27 assists

Addison Miller: 11 kills, 9 digs

-- Unity vs. JX Routt (Thursday, 6 p.m.)





**College Volleyball**



Mount Mercy: 0

Culver-Stockton: 3

25-23, 25-23, 25-23

India Green: 41 assists

Lady Wildcats: (9-21, 2-14)



Columbia: 3

Hannibal-LaGrange: 0

25-14, 25-18, 25-15

Lady Trojans: (5-21, 2-7)





**College Soccer**



-- WOMEN

Culver-Stockton: 1

Clarke: 2

(Overtime)

Makkell Parrot: goal

Lady Wildcats: (8-8-1, 4-6-1)



Harris Stowe: 0

Hannibal-LaGrange: 1

Kendal Welch: goal

Lady Trojans: (5-11, 4-7)



-- MEN

Culver-Stockton: 7

Clarke: 2

Mackenzie Northern: Hat trick (ties school record for career goals with 31)

Wildcats: (7-7-3, 5-6)



Harris Stowe: 0

Hannibal-LaGrange: 7

Sebastian Espino: 2 goals

Trojans: (8-6-1, 6-3-1)





**College Golf**



(McKendree Invitational)

-- WOMEN

4) Quincy

6) Culver-Stockton



*Top Individuals*

T-2) Lucy Clark (C-SC)

T-2) Marlee Clouatre (QU)



-- MEN

2) Culver-Stockton

4) Quincy



*Top Individuals*

2) Zach Kuhlman-Pfeiffer (C-SC)

T-6) Hunter Baggett (C-SC)

T-6) Hunter Bettis (C-SC)

T-18) Kyle Sachs (QU)

T-18) Ross Henson (QU)