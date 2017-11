Wednesday's Area Scores - November 22

Carter Fayhee had 27 points to help guide Macomb to a win over Pleasant Plains.

**High School Basketball, Boys**



(Crimson Classic)

Macomb: 58

Pleasant Plains: 54

Carter Fayhee: 27 pts

Ben Higgins: 12 pts

Bombers: (2-0)



(Spoon River Tip-Off Classic)

Canton JV: 33

West Hancock: 70

Drake Hammel: 27 pts

Titans: (3-0)



(Saukee Turkey Tournament)

Western: 52

JX Routt: 65

Easton Billings: 21 pts

Dalton Malone: 15 pts



Liberty: 38

Pittsfield: 46

Cade Tomhave: 12 pts

Dalton Lentz: 13 pts

Saukees: (2-0)



(Tiger Classic)

Rushville-Industry: 48

Unity: 59

Luke Jansen: 11 pts

Jacob Reller: 14 pts



Southeastern: 33

Riverton: 65



Athens: 52

Beardstown: 48



(New Berlin Tournament)

West Central: 65

Springfield Lutheran: 44

Cougars: (3-0)





**High School Basketball, Girls**



(Brimfield Tournament)

Illini West: 55

MW Central: 56

Baylee Clampitt: 27 pts



(Lady Hornets Classic)

Unity: 45

West Hancock: 48

Emma Knipe/Kailee Pfeiferling: 15 pts each

Addi Eger: 21 pts



JX Routt: 44

Pittsfield: 41

Lilly Pepper: 18 pts



Peoria Christian: 62

Liberty: 42

Izzy Gimm/Taryn Roe: 11 pts each



Rushville-Industry: 25

Beardstown: 34





**College Basketball, Men's**



Western Illinois: 69

SIU-Edwardsville: 67

Dalan Ancrum: 34 pts

Leathernecks: (4-0)



Quincy: 57

Illinois State: 86

Tanner Stuckman: 10 pts, 7 rebs

-- Exhibition





**College Basketball, Women's**



Western Illinois: 83

Chicago State: 45

Emily Clemens: 21 pts, 8 steals, 6 assists

Leathernecks: (5-1)



Culver-Stockton: 70

13) Our Lady of the Lake: 94

Andrekia Thompson: 16 pts

Wildcats: (4-3)