Friday Sports Extra - November 24

Jirehl Brock had 10 points and two-hand throwdown in Quincy High's win over Dunbar.

**High School Basketball, Boys**



(QHS Thanksgiving Tournament)

Chicago Dunbar: 45

Quincy High: 68

Jaeden Smith: 24 pts (eight three-pointers)

Adonte Crider: 14 pts

Jirehl Brock: 10 pts

Blue Devils: (2-0)



Providence St. Mel: 72

Northwest Academy: 59

-- QHS vs. Northwest Academy, Saturday (Devils clinch title with win)



(Gully Transportation Tip-Off Shootout)

Francis De Sales: 37

QND: 101

Raiders: (1-0), led 66-12 at halftime



(Crimson Classic)

Macomb: 55

Dunlap: 36

Carter Fayhee: 22 pts

John Fuhr: 11 pts

Bombers: (3-0)



(Spoon River Tip-Off Classic)

West Hancock: 57

West Prairie: 24

Titans: (4-0)



(Saukee Turkey Tournament)

Western: 70

Lovejoy: 64

*Overtime*

Easton Billings: 34 pts



Payson: 67

JX Routt: 42

Lucas Loos: 20 pts

Trevor Voss: 16 pts

Indians: (3-0)



Liberty: 57

Central: 60

*Double Overtime*

Lane Ippensen: 16 pts

Landon Obert: 23 pts



Illini West: 67

Pittsfield: 37

Jackson Porter: 30 pts

Kennedy Gooding: 19 pts

Carter Boyer: 18 pts



(Tiger Classic)

Unity: 45

Southeastern: 28



Rushville-Industry: 47

Beardstown: 59



(New Berlin Tournament)

West Central: 73

Macon Meridian: 60

Cougars: (4-0)





**High School Basketball, Girls**



(Gully Transportation Tip-Off Shootout)

Warrenton: 61

QND: 68

*Overtime*

Madison L. Meyer/Molly Penn: 16 pts each

Erika Eaton: 15 pts

Raiders: (1-0)



(Brimfield Tournament)

Illini West: 41

Tremont: 30

Baylee Clampitt: 18 pts



(Lady Hornets Classic)

Unity: 51

Western-Payson: 48

Katie Conry: 20 pts

Krista Schrader: 13 pts, 12 rebs

Blair Borrowman: 17 pts



JX Routt: 39

Brown County: 42

Ally Heldt: 13 pts

Alexis Doyle: 10 pts



Pittsfield: 22

Beardstown: 37



Peoria Central: 58

West Hancock: 46

Kailee Pfeiferling: 15 pts





**College Basketball, Men's**



Illinois College: 77

Quincy: 83

Marcus Hinton: 20 pts, 9 rebs

Tanner Stuckman: 14 pts

Hawks: (1-4), first win for head coach Ryan Hellenthal



Culver-Stockton: 73

7) Columbia: 92

Mike Johnson: 24 pts

Wildcats: (2-4)





**College Basketball, Women's**



Culver-Stockton: 57

1) Oklahoma City: 83

Maison Bovard: 13 pts

Wildcats: (4-4)