Thursday's Area Scores - November 30

**High School Wrestling**



Quincy High: 34

Fort Madison: 45

138: Matthew Peters (QUSE) over Nathan Steffensmeier (FOMA) (Fall 3:11)

145: Aaron Steffensmeier (FOMA) over Thomas Culp (QUSE) (Dec 10-4)

152: Harlan Steffensmeier (FOMA) over Niel Kozlowshi (QUSE) (Fall 0:40)

160: Kaleb Vahle (QUSE) over Keaton Poe (FOMA) (Fall 1:04)

170: Hunter Yohn (QUSE) over Chance Hocker (FOMA) (Fall 1:09)

182: JC Lackey (QUSE) over Lennon Barker (FOMA) (Fall 2:21)

195: Sam Hayes (FOMA) over Blake Poling (QUSE) (Fall 0:46)

220: Danen Settles (FOMA) over Lucas Bodi (QUSE) (Fall 1:19)

285: Gunther Johnson (FOMA) over A.J. Miller (QUSE) (Fall 2:23)

106: Blake Peter (QUSE) over Elton Kruse (FOMA) (TF 16-0 5:56)

113: Hunter Carter (QUSE) over Mason Schau (FOMA) (Fall 0:33)

120: Dayne Cordray (FOMA) over Nick Pohla (QUSE) (Fall 0:56)

126: Ryan Steffensmeier (FOMA) over (QUSE) (For.)

132: Will Larson (FOMA) over (QUSE) (For.)



Keokuk: 13

Burlington: 54



Keokuk: 30

Davis County: 48



Keokuk: 12

Centerville: 69



Beardstown: 43

Central: 33





**High School Basketball, Girls**



Quincy High: 45

Alleman: 34

Stephanie Anders: 13 pts

Blue Devils: (2-1, 1-1)



Macomb: 61

Central-SE: 87

Laney Lantz: 21 pts

Alivia Lantz: 20 pts

Sophie Whitford: 13 pts



Illini West: 37

Monmouth-Roseville: 20

Baylee Clampitt: 19 pts



Unity: 71

Biggsville WC: 52

Addi Miller: 28 pts, 7 steals



West Central: 42

Pittsfield: 49

Lilly Pepper: 31 pts



Calhoun: 43

Western-Payson: 65

Blair Borrowman: 19 pts

Kamryn Flesner: 18 pts



Abingdon-Avon: 63

West Prairie: 46

Brooklyn Welsh: 27 pts



Brimfield: 44

Bushnell-PC: 31

Madison Allen: 12 pts



Van-Far: 50

Louisiana: 38



Marion County: 40

Bevier: 43



*Novinger Tournament*

Scotland County: 56

Atlanta: 42





**High School Basketball, Boys**



Van-Far: 61

Louisiana: 52

Lathyn McMorris: 20 pts



*Novinger Tournament*

Scotland County: 45

Green City: 42



*Montgomery County Tournament*

Bowling Green: 67

Wellsville: 36





**College Basketball, Men's**



Quincy: 66

Rockhurst: 82

Tanner Stuckman: 18 pts

Hawks: (1-5, 0-1)



Williams Baptist: 60

Hannibal-LaGrange: 78

Brady Smith: 18 pts

Trojans: (2-4)





**College Basketball, Women's**



Quincy: 48

Rockhurst: 68

Anika Webster: 12 pts

Hawks: (1-4, 0-1) - 25 turnovers



Williams Baptist: 57

Hannibal-LaGrange: 55

Madisen Simpson: 15 pts

Trojans: (0-8)