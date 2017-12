Friday Sports Extra - December 15

Jirehl Brock and Quincy High flexed their muscles in an overtime win at Rock Island.

**High School Basketball, Boys**



(IHSA)

Quincy High: 56

Rock Island: 53

-- Overtime

Ben Amos: 17 pts

Jacob Ary: 13 pts

Blue Devils: (6-2, 2-1)



West Hancock: 61

Western: 39

Logan Dorethy: 23 pts

Riley Langford: 18 pts



Macomb: 56

Liberty: 33

John Fuhr: 19 pts



Illini West: 66

Payson: 75

Trevor Voss: 21 pts

Jackson Porter: 20 pts



Beardstown: 53

Brown County: 77

Tanner Sussenbach: 19 pts

Darian Drake: 16 pts



North Greene: 51

Pittsfield: 45

Ethan Scott: 23 pts



JX Routt: 50

Pleasant Hill: 44

Grant Peebles: 14 pts, 12 rebs



(MSHSAA vs. IHSA)

Palmyra: 59

Unity: 53

Landon Lucas: 15 pts

Luke Jansen/Logan Voth: 13 pts each



(MSHSAA)

Hannibal: 61

Mexico: 46

Dezi Jones: 28 pts



Van-Far: 46

Monroe City: 60

CE Talton: 15 pts, 10 rebs

Lathyn McMorris/Josh Hodde: 16 pts each



Brookfield: 32

Louisiana: 72



Westran: 31

Knox County: 42

Hayden Miller: 16 pts

Zach Short: first win as head coach



Harrisburg: 67

Scotland County: 48

Lane Pence: 11 pts, 9 rebs



Clopton: 34

Mark Twain: 51

Grant Peters: 26 pts, 14 rebs



(IHSAA)

6) Mount Pleasant: 62

Fort Madison: 38



Keokuk: 47

Washington: 69

Dre Moody: 12 pts, 10 rebs



Central Lee: 85

New London: 73

Isaac Moeller: 21 pts



Danville: 60

Holy Trinity: 57

Reed Fehseke: 16 pts

Matt Hellige: 15 pts





**High School Basketball, Girls**



(IHSA)

*Jacksonville Prep Showcase*

QND: 54

Jacksonville: 30

Molly Penn: 11 pts, 10 rebs



Havana: 43

West Central: 40



(MSHSAA vs. IHSA)

Palmyra: 55

Unity: 62

Addison Eger: 24 pts

Megan Stone: 14 pts



(MSHSAA)

Hannibal: 30

Mexico: 65



Van-Far: 40

10) Monroe City: 66

Jada Summers: 31 pts

Reaghan Case: 17 pts



Brookfield: 55

Louisiana: 53



Westran: 28

Knox County: 60

Sidney Miller: 22 pts



Harrisburg: 43

6) Scotland County: 34



Clopton: 51

Mark Twain: 36



(IGHSAU)

Keokuk: 54

Washington: 31

Ke'Aja Lacy: 14 pts



Fort Madison: 27

Mount Pleasant: 58



Central Lee: 65

New London: 21

McKenzie Northup: 15 pts, 10 steals

Emily Fuller: 13 pts, 15 rebs



Danville: 55

Holy Trinity: 26





**College Basketball**



(WOMEN)

Carl Sandburg: 32

John Wood: 62

Autumn Voigt: 13 pts

Chelsea Wood: 11 pts



(MEN)

Carl Sandburg: 55

John Wood: 62

Mason Schlotzhauer: 17 pts

Cory Miller: 15 pts