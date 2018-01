Friday Sports Extra - January 12

Clark County's Cole Kirchner had a career high 32 points in the Indians' overtime victory at Monroe City.

**High School Basketball, Boys**



(IHSA)

United Township: 48

Quincy High: 61

Ben Amos: 14 pts

Aaron Shoot: 13 pts

Blue Devils: (12-3, 3-1)



Sacred Heart-Griffin: 56

QND: 62

Macker Little: 24 pts



Macomb: 55

Biggsville WC: 20

Carter Fayhee: 15 pts



Abingdon-Avon: 37

Bushnell-PC: 32



-- Winchester Tournament

*Semifinals*

Western: 64

PORTA: 59

Easton Billings: 21 pts

Preston Wellman: 20 pts



North Greene: 55

8) Payson: 60

Travis Johnson: 18 pts

-- Western vs. Payson (Saturday, 7 p.m.)



*Fifth Place Bracket*

JX Routt: 34

Brown County: 52

Tanner Sussenbach: 19 pts



Triopia: 59

Central: 47

Hayden Neisen: 15 pts

-- Brown County vs. Triopia (Saturday, 1:30 p.m.)



*Consolation Semifinals*

Greenfield: 47

7) West Central: 66

Cole Howard: 16 pts



Rushville-Industry: 57

Calhoun: 72

Ethan Eskridge: 19 pts

-- West Central vs. Calhoun (Saturday, Noon)



-- Hancock County Tournament

Unity: 40

3) West Hancock: 63

Logan Dorethy: 27 pts

Luke Jansen: 13 pts

Titans: (18-0)



Southeastern: 51

Illini West: 64

Jackson Porter: 25 pts

Jaise Heaton: 28 pts



(MSHSAA)

6) Clark County: 73

Monroe City: 70

- Overtime

Cole Kirchner: 32 pts

CE Talton: 30 pts

Indians: (12-0)



10) Palmyra: 60

Centralia: 63



Macon: 72

Highland: 50

Keetan Johnston: 16 pts



North Shelby: 45

Canton: 69

Lance Logsdon: 24 pts



Scotland County: 49

Salisbury: 45

Will Fromm: 14 pts



Knox County: 42

6) Fayette: 50

Hayden Miller: 13 pts



Mark Twain: 42

Wellsville: 37

Grant Peters: 18 pts



Bowling Green: 44

Van-Far: 59

Josh Hodde: 22 pts

Indians: (11-2)



(IHSAA)

Fort Madison: 60

Keokuk: 49

Kaleb Cresswell: 20 pts

Dre Moody: 13 pts, 10 rebs



WACO: 64

Holy Trinity: 52





**High School Basketball, Girls**



(MSHSAA)

9) Clark County: 50

3) Monroe City: 41

Carissa Bevans: 15 pts

Indians: (13-0)



Palmyra: 22

Centralia: 55



Macon: 67

Highland: 56

Kaitlin Benson/Haley Meyer: 16 pts each



North Shelby: 36

Canton: 62



Scotland County: 22

Salisbury: 53



Mark Twain: 66

Wellsville: 24

McKenzie Lathrom: 33 pts, 11 rebs, 7 assists, 7 steals



Bowling Green: 55

Van-Far: 32

KateLynn Charlton: 18 pts



Paris: 46

Harrisburg: 30



-- Warrenton Tournament

*Consolation Semifinals*

Hannibal: 38

Christian: 66

Kaylee Falconer/Keri Bareis: 10 pts each



(IHSA)

-- Lady Spartan Classic

West Central: 36

Western-Payson: 42

Wildcats: advance to title game



-- Lady Panther Classic

South Fulton: 23

Brown County: 35

Ally Heldt: 13 pts



Liberty: 49

Unity: 60

Addi Miller: 26 pts

Paige Knuffman: 15 pts



(IGHSAU)

Fort Madison: 20

Keokuk: 40

Michaela Davis: 17 pts



Central Lee: 70

Cardinal: 23

Anna Krehbiel: 20 pts



WACO: 35

Holy Trinity: 63

Brett Schneider: 20 pts





**College Basketball, Men**



Missouri Valley JV: 58

John Wood: 90

Carter Cramsey: 15 pts

Blazers: (11-7)