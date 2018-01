Thursday's Area Scores - January 18

**High School Basketball, Girls**



(IHSA)

Alleman: 38

Quincy High: 41

-- Overtime

Kiley Espinoza: GW three-pointer at the buzzer

Sarah Nelson: 12 pts



10) Western-Payson: 49

Beardstown: 35

Blair Borrowman: 26 pts

Kamryn Flesner: 15 rebs



West Hancock: 37

Liberty: 52

Allison Coonrod/Izzy Gimm: 14 pts each



Central-SE: 63

Monmouth-Roseville: 41

Laney Lantz: 24 pts



(MSHSAA)

*Tony Lenzini Tournament*

- Semifinals

Highland: 46

6) Monroe City: 58

Emilie Okenfuss: 20 pts

Kennedy Flanagan: 20 pts

-- Monroe City vs. Palmyra (Saturday, 7 p.m.)



- Consolation Semifinals

Knox County: 51

Mark Twain: 37

Sidney Miller: 11 pts

McKenzie Lathrom: 25 pts



*North Shelby Tournament*

- Semifinals

Schuyler County: 42

Scotland County: 39

-- South Shelby vs. Schuyler County (Saturday, 6 p.m.)



- Consolation Semifinals

Marion County: 36

North Shelby: 43

Payton Hays: 15 pts, 12 rebs



*Non-Tournament*

Montgomery County: 86

Louisiana: 51





**High School Basketball, Boys**



(MSHSAA)

*Tony Lenzini Tournament*

- Semifinals

Palmyra: 55

Monroe City: 61

CE Talton: 28 pts (scored his 1,000th career point)

Bill Nunnelly: 15 pts

-- Monroe City vs. Clark County (Saturday, 8:30 p.m.)



- Consolation Semifinals

Knox County: 49

Mark Twain: 47

Hayden Miller: GW basket as time expired

Nick Edwards: 14 pts

Grant Peters: 18 pts



*North Shelby Tournament*

- Semifinals

Marceline: 49

LaPlata: 51

-- Scotland County vs. LaPlata (Saturday, 7:30 p.m.)



- Consolation Semifinals

Marion County: 28

Schuyler County: 42?





**College Basketball**



(MEN)

Quincy: 69

McKendree: 67

Marcus Hinton: GW basket with :01.5 left (11 pts, 7 rebs)

Ryan Briscoe/Demetrius Houston: 14 pts each

Hawks: (5-12, 1-7)



Lyon: 48

Hannibal-LaGrange: 40

Bruce Ogalat: 12 pts

Trojans: (6-10, 5-6)



(WOMEN)

Fort Wayne: 44

Western Illinois: 91

Emily Clemens: 14 pts, 6 rebs, 6 assists

Leathernecks: (14-5, 4-1)



Quincy: 44

McKendree: 55

Anika Webster: 13 pts

Hawks: (6-11, 2-6)



17) Lyon: 75

Hannibal-LaGrange: 42

Kenna Greenway: 18 pts

Trojans: (1-16, 1-12)





**High School Wrestling**



Fort Madison: 54

Keokuk: 30

113: Tres Merydith (KEOK) over Mason Schau (FOMA) (Fall 2:44)

132: Nathan Steffensmeier (FOMA) over Levi Boudewyn (KEOK) (Fall 1:25)

138: Matt Wyatt (KEOK) over Will Larson (FOMA) (Fall 4:30)

145: Aaron Steffensmeier (FOMA) over Corey Skinner (KEOK) (Fall 1:13)

170: Dylan Jeffers (KEOK) over Austin Haas (FOMA) (Fall 1:17)

182: Lennon Barker (FOMA) over Zack Glasscock (KEOK) (Fall 1:05)

195: Austin Tibbits (KEOK) over Alex Lauber (FOMA) (Fall 2:30)

220: Danen Settles (FOMA) over Michael Glasscock (KEOK) (Fall 5:36)

285: Jerry Glenn (KEOK) over Dalton Mabeus (FOMA) (Fall 4:52)



QND: 54

West Hancock: 9

138 - Riley Long W (p) Caleb Hoffman 2:24

145 - Zach Haley QND (p) Kade Cook 3:32

160 - Chase Hartwig W (d) Sam Schlegl 7-1



QND: 42

Illini West: 36

106 - Brayden McGivity IW (p) Alexis Kamp :55

145 - Zach Haley QND (p) Gabe Castillo 5:51

160 - Santos Castillo IW (p) Sam Schlegl 4:26