Thursday's Area Scores - February 8

West Hancock beat Sherrard in Hamilton for its regional championship in nine years.

**High School Basketball, Girls**



(IHSA)

*Class 2A Hamilton Regional Championship*

West Hancock: 52

Sherrard: 40

Kailee Pfeiferling: 16 pts

Myah Gray/Emma Knipe: 12 pts

Titans: first regional championship since 2009

-- West Hancock vs. MW Central (Monday, 7:30 p.m. at Farmington)



*Class 2A Havana Regional Championship*

Central-SE: 43

4) Eureka: 47

Laney Lantz: 39 pts



*Class 1A Illini Bluffs Regional Championship*

Brown County: 36

South Fulton: 32

Alexis Doyle: 14 pts

Hornets: first regional championship since 1998

-- Brown County vs. Princeville (Monday, 6 p.m. at Bushnell-PC)



*Class 1A Unity Regional Championship*

Liberty: 25

7) Lewistown: 69



*Class 1A Triopia Regional Championship*

West Central: 39

6) JX Routt: 45



*Regular Season*

Quincy High: 37

Galesburg: 50

Olivia Edwards: 11 pts



(IGHSAU)

*Class 1A Region, First Round*

Burlington ND: 16

Holy Trinity: 49

Taylor Boeding: 16 pts

Emily Box: 12 pts, 14 rebs

-- Holy Trinity at Winfield-Mt. Union (Tuesday, 7 p.m.)



(MSHSAA)

Moberly: 68

Hannibal: 39

Kaylee Falconer: 13 pts



Mark Twain: 53

Elsberry: 44

McKenzie Lathrom: 24 pts



Winfield: 48

Louisiana: 57





**High School Basketball, Boys**



Canton: 67

Keokuk: 49

LaVion Wilson/Lance Logsdon: 16 pts each

Dre Moody: 11 pts



Winfield: 52

Louisiana: 64



Wellsville: 37

Van-Far: 55

Lathyn McMorris: 15 pts





**College Basketball**



(WOMEN)

WI-Parkside: 59

Quincy: 62

Anika Webster: 22 pts

Hawks: (8-15, 4-10)



10) Columbia: 77

HLGU: 39

Trojans: (2-22, 2-17)



(MEN)

Western Illinois: 68

Omaha: 71

Kobe Webster: 20 pts

Leathernecks: (11-12, 2-8)



WI-Parkside: 78

Quincy: 67

Marcus Hinton: 18 pts, 9 rebs

Hawks: (8-15, 3-11)



3) Columbia: 69

HLGU: 67

Tim Pace: 25 pts

Trojans: (6-16, 6-11)