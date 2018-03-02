DECISION 2018: Meet the Candidates

ILLINOIS GOVERNOR AND LT. GOVERNOR
DEMOCRATS
REPUBLICANS
INDEPENDENTS
ILLINOIS ATTORNEY GENERAL
DEMOCRATS
REPUBLICANS
ILLINOIS SECRETARY OF STATE
DEMOCRATS
REPUBLICANS
ILLINOIS COMPTROLLER
DEMOCRATS
REPUBLICANS
ILLINOIS TREASURER
DEMOCRATS
REPUBLICANS
18th CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRATS
REPUBLICANS
REPRESENTATIVE 100TH DISTRICT (PIKE, SCOTT)
REPUBLICAN
REPRESENTATIVE 93RD DISTRICT (MCDONOUGH, BROWN, SCHUYLER)
REPUBLICAN
MCDONOUGH COUNTY SHERIFF
REPUBLICAN
INDUSTRY TOWNSHIP CEMETERY TAX LEVY (MCDONOUGH)
MCDONOUGH COUNTY BOARD DISTRICT 3 (PICK 3)
DEMOCRATS
MCDONOUGH COUNTY COLCHESTER PRECINCT COMMITTEEMAN
MCDONOUGH COUNTY EMMET PRECINCT COMMITTEEMAN
MCDONOUGH COUNTY MACOMB PRECINCT COMMITTEEMAN
SCOTT COUNTY ROAD DISTRICT NO. 2
SCOTT COUNTY SHERIFF
REPUBLICAN
SCHUYLER COUNTY: ASTORIA FIRE PROTECTION DISTRICT TAX LEVY
HANCOCK COUNTY: MONTEBELLO TOWNSHIP LIQUOR SALES
HANCOCK COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 2
REPUBLICAN
HANCOCK COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 3
REPUBLICAN
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