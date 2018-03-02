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DECISION 2018: Meet the Candidates

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ILLINOIS GOVERNOR AND LT. GOVERNOR

DEMOCRATS

REPUBLICANS

INDEPENDENTS

ILLINOIS ATTORNEY GENERAL

DEMOCRATS

REPUBLICANS

ILLINOIS SECRETARY OF STATE

DEMOCRATS

REPUBLICANS

ILLINOIS COMPTROLLER

DEMOCRATS

REPUBLICANS

ILLINOIS TREASURER

DEMOCRATS

REPUBLICANS

18th CONGRESSIONAL DISTRICT

DEMOCRATS

  • BRIAN J. DETERS
  • JUNIUS RODRIGUEZ
  • DARREL MILLER

REPUBLICANS

  • DONALD RAY RIENTS
  • DARIN LAHOOD

REPRESENTATIVE 100TH DISTRICT (PIKE, SCOTT)

REPUBLICAN

  • CHRISTOPHER “C.D.” DAVIDSMEYER
  • JONAS HICKS PETTY 

REPRESENTATIVE 93RD DISTRICT (MCDONOUGH, BROWN, SCHUYLER)

REPUBLICAN

  • NORINE K. HAMMOND
  • JOSHUA GRIFFITH

MCDONOUGH COUNTY SHERIFF

REPUBLICAN

  • NICHOLAS M. PETITGOUT
  • BRYAN BACA
  • JUSTIN LUNDGREN

INDUSTRY TOWNSHIP CEMETERY TAX LEVY (MCDONOUGH)

  • YES
  • NO

MCDONOUGH COUNTY BOARD DISTRICT 3 (PICK 3)

DEMOCRATS

  • TAMMIE LEIGH BROWN-EDWARDS
  • JACE SHOEMAKER-GALLOWAY
  • JARAD HUFFMAN
  • CAREN BORDOWITZ

MCDONOUGH COUNTY COLCHESTER PRECINCT COMMITTEEMAN

  • DAVID PETERSON
  • SUE MARSHALL

MCDONOUGH COUNTY EMMET PRECINCT COMMITTEEMAN

  • TIMOTHY D. FRIER
  • DICK MARCOTT

MCDONOUGH COUNTY MACOMB PRECINCT COMMITTEEMAN

  • DANA R. WALKER
  • CHASE DEWITT

SCOTT COUNTY ROAD DISTRICT NO. 2 

  • YES
  • NO

SCOTT COUNTY SHERIFF

REPUBLICAN

  • TOM EDDINGER
  • ROBERT W. SMITH

SCHUYLER COUNTY: ASTORIA FIRE PROTECTION DISTRICT TAX LEVY

  • YES
  • NO

HANCOCK COUNTY: MONTEBELLO TOWNSHIP LIQUOR SALES

  • YES
  • NO

HANCOCK COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 2

REPUBLICAN

  • DON LITTLE
  • DALLAS S. NEFF

HANCOCK COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 3

REPUBLICAN

  • THOMAS A. RODGERS
  • JERRY SMITH
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