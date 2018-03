Friday Sports Extra - March 9

**High School Basketball, Boys**



(MSHSAA)

*Class 2 State Championship*

Hayti: 55

Van-Far: 56

Final/OT

Trey Miller: 16 pts, game winning lay-up in final seconds of OT

Lathyn McMorris: 15 pts

Caden Wilburn: 7 pts, 11 rebs

Indians: (29-3), trailed 39-30 after three quarters





**High School Basketball, Girls**



(MSHSAA)

*Class 3 State Semifinals*

5) Clark County: 39

California: 60

Abby Brown: 11 pts

Maggie Schutte: 10 pts

Carissa Bevans: held to 2 pts (0-5 FG)

Lady Indians: (28-2)



4) Whitfield: 50

1) Strafford: 67

-- Clark County vs. Whitfield (Saturday, 11 a.m.)





**College Basketball**



(WOMEN)

*Region 24 Tournament Quarterfinals*

Lincoln Land: 45

John Wood: 67

Mackenzie Patrick: 19 pts

Autumn Voigt: 13 pts, 9 rebs

Chelsea Wood: 10 pts, 9 rebs

Blazers: (16-15)

-- John Wood vs. Lake Land (Saturday, 4 p.m.)



(MEN)

*Region 24 Tournament Quarterfinals*

Illinois Central: 66

Lincoln: 76

-- John Wood vs. Lincoln (Saturday, 1 p.m.)





**College Baseball**



Wisconsin-Parkside: 7

Quincy: 12

(Game 1)

Aaron Stone: WP, 7 IP, 3 ER, 4 K's

TJ Tamaccio: 2-5, 3 RBI's



Wisconsin-Parkside: 0

Quincy: 13

(Game 2)

Cody Birdsong: 3-4, 4 RBI's

Three pitchers combined on 4-hitter

Hawks: (7-5)



Culver-Stockton: 7

25) Central Methodist: 0

(Game 1)

Anthony Garcia: CG 3-hitter, 7 K's



Culver-Stockton: 0

25) Central Methodist: 2

(Game 2)

Kyle Fulton (CMU/Monroe City): CG 2-hitter, 6 K's



John Wood: 9

Penn St. Greater Alleghany: 3

Andre Ramirez: 4 RBI's

Blazers: (1-3)





**College Softball**



Quincy: 7

Ashland: 6



Quincy: 14

Minnesota State-Moorhead: 7

Hawks: (7-5)