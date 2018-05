Veterans taking upcoming Honor Flight #47

The following veterans will be taking the next Great River Honor Flight on May 12, 2018.

Conflict Name Hometown State Branch Viet Alan R. Bowen Mt. Sterling IL A Viet Larry E. Bowen Mt. Sterling IL AF Viet Terrence W. Carlton Quincy IL N Viet Randall T. Cary Kirksville MO A Viet Darrell L. Comstock Palmyra MO A Kor Charles E. Daly Camden IL A Kor Ray J. Doellman Quincy IL AF Viet Willis C. Fee Palmyra MO A Viet Donald W. Fessenden Palmyra MO A Viet Howard R. Fessenden Palmyra MO A VTLC Jerald E. Firby Quincy IL A Viet Robert W. Fohey Palmyra MO M VTLC Vernil D. Goodwin Palmyra MO A AFV John D. Harker Quincy IL N KTLC Lon D. Hatton Hannibal MO AF Kor Marvin R. Hickam Mexico MO M Viet Rick F. Hoenes Palmyra MO A Viet Roger D. Houston Keokuk IA N Viet Richard W. Lisenbee Maywood MO A Viet Danny K Meyer Palmyra MO A Kor Richard E. Miller Meredosia IL AF Kor Robert D. Orr Quincy IL N WIITLC Irving T. Osberg Hamilton IL A Viet Fred C. Peters Quincy IL M Viet Phillip G. Poppenhager Astoria IL N Viet Steven R. Poppenhager Industry IL A Viet Robert J. Ravenscraft Palmyra MO AF Viet Lawrence W. Silvey Louisiana MO N Viet Charles E. Taylor Quincy IL A AFV Robert D. Vonholt Liberty IL AF Viet Robert W. Whitley Quincy IL AF Viet Nik B. Yager Palmyra MO A Viet Donald G. Zahn LaGrange MO A

