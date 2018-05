Tuesday's Area Scores - May 15

**High School Golf, Boys**



(Class 2 State Tournament)

1) Bishop LeBlond: 599

3) Palmyra: 696



*Top Area Individuals*

4) Laithan Sublette (Palmyra): 152

T-37) Brady Shively (Palmyra): 175

T-58) Brock Bollin (Palmyra): 184



(Class 1 State Tournament)

1) Gallatin: 696

5) Van-Far: 761



*Top Area Individuals*

T-8) Kanon Kendrick (South Shelby): 160

T-21) Remington Feldewerth (Louisiana): 175

T-21) Jayson C. Orr (Van-Far): 175





**High School Soccer**



(GIRLS)

*Class 1A QND Sectional Semifinals*

Alleman: 0

QND: 10

Morgan Evans: Hat trick, 2 assists

Madison Meyer: 18th shutout

Raiders: single-season program record 21st shutout

-- QND vs. Bloomington CC (Friday, 6 p.m.)



*Class 3A Granite City Regional Semifinals*

Quincy High: 0

Edwardsville: 6



*Class 3 District 8 Semifinals*

Hannibal: 1

Wentzville Liberty: 2

Final/Double OT

Shelby Stine: goal



*Class 1 District 4 Championship*

Canton: 0

Principia: 10



*Regular Season*

Fort Madison: 5

Keokuk: 4



(BOYS)

Keokuk: 2

Holy Trinity: 5

Audrea Vincent/Austin Hass: goal, assist each



Fort Madison: 1

Mediapolis: 2

AJ Nolting: goal



Mount Pleasant: 2

Central Lee: 3

Blake Wyrick: 2 goals





**High School Baseball**



(MSHSAA)

*Class 3 District 8 Semifinals*

Clark County: 7

Highland: 2

Vince Billings: WP



Macon: 1

Palmyra: 2

(Suspended in 5th inning, will resume Wednesday at 4 p.m.)

Jacob Kroeger: 2-run 2B

-- Clark County vs. winner (Wednesday, 5 p.m.)



*Class 3 District 7 Semifinals*

Bowling Green: 1

Hallsville: 12



*Class 2 District 4 Semifinals*

Louisiana: 0

Van-Far: 10

Indians: vs. New Haven (Wednesday, 5 p.m.)



*Class 1 District 12 Semifinals*

North Shelby: 7

Wellsville: 5

Chas Shockley: WP

-- North Shelby vs. Silex (Wednesday, 6 p.m.)



(IHSA)

*Class 1A Mt. Sterling Regional Quarterfinals*

Western: 0

Brown County: 4

Tanner Sussenbach: 2 hits (4 IP, 7 K's)

-- Brown County vs. Central (Thursday, 4:30 p.m.)



Payson: 0

Liberty: 2

-- Liberty vs. Triopia (Wednesday, 4:30 p.m.)



*Regular Season*

Central: 9

Unity: 3

Hayden Neisen/Conner Bross: 3 RBI's each





**High School Softball**



*Class 2A Warsaw Regional Semifinals*

Bushnell-WP: 0

Illini West: 15

Hannah Wood: 2-3, 3 RBI's

-- Illini West vs. West Hancock/QND winner (Saturday, 11 a.m.)



*Class 2A Beardstown Regional Semifinals*

Rushville-Industry: 4

Beardstown: 10

-- Beardstown vs. Havana (Saturday, 11 a.m.)



*Class 1A Mendon Regional Semifinals*

Southeastern: 0

Central: 6

Mady Wear: 2 solo HR's

Jacey Nall: CG 1-hitter, 12 K's



Liberty: 1

Unity: 4

Addison Miller: 2 doubles

-- Central vs. Unity (Saturday, 11 a.m.)



*Class 1A JX Routt Regional Semifinals*

Springfield Calvary: 0

Brown County: 2

Alissa Hodge: No-hitter, 10 K's

-- Brown County vs. Payson/JX Routt winner (Saturday, 11 a.m.)



*Class 1A Carrollton Regional Semifinals*

Griggsville-Perry: 1

Carrollton: 0

(Suspended in 1st inning, will resume Thursday at 5 p.m.)