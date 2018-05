Friday Sports Extra - May 18

**High School Track and Field**



(MSHSAA)

*Class 2 State Meet*

-- Monroe City (boys) in first place following day one



*Area Medalists*

2) Nathan Frazee (Clark County): 3200

3) Devin Neff (Mark Twain): 3200

3) CE Talton (Monroe City): Triple Jump

3) Parker Yager (Monroe City): Pole Vault

3) McKenzie West (Monroe City): Javelin

5) Dominic Sprague (Monroe City): Discus

5) Caitlyn Poore (South Shelby): 1600

5) Kaelin Kendrick-O'Bryan (Monroe City): 3200

6) Madison Kauth (Clark County): 800

7) Faith Rule (Louisiana): Pole Vault

8) Lila Yager (Monroe City): Pole Vault

8) Carissa Bevans (Clark County): Long Jump

8) Caitlyn Poore (South Shelby): 800



*Class 1 State Meet*

2) Logan Miller (Knox County): Shot Put

3) Josh Hodde (Van-Far): Long Jump

4) Brett Miller (Paris): Long Jump

4) Van-Far: 4x800 Relay

5) Jessica Anderson (Knox County): 1600

5) Brady Walton (Knox County): Shot Put

6) Hannah Mitchell (Paris): Shot Put

7) Reese Barton (Paris): High Jump



(Iowa State Meet)

*Class 3A*

(FORT MADISON)

4) Elijah Barnes: Shot Put

6) Brett Schneider: 400 Hurdles

8) Leigh Johnson: Shot Put



(KEOKUK)

5) 4x200 Relay





**High School Soccer**



*GIRLS*

(Class 1A QND Sectional Championship)

Bloomington CC: 1

QND: 9

Izzie Anderson: Hat trick

Morgan Evans: 2 goals

-- QND vs. Joliet Catholic (Oglesby Super-Sectional at Illinois Valley CC - Tuesday, 4 p.m.)



(Regular Season)

Holy Trinity: 5

Fort Madison: 4



*BOYS*

Holy Trinity: 1

Fort Madison: 2

AJ Nolting/Brody Rung: goals



Centerville: 0

Keokuk: 8

Jamin Klose: 5 goals





**High School Softball**



(Class 2A Warsaw Regional Championship)

West Hancock: 1

Illini West: 11

Baylee Clampitt: 2-3, 4 RBI's

Sydney Carlisle: 2-3, 2 RBI's

Blair Boston: CG 3-hitter

-- Illini West vs. Brimfield/Wethersfield winner (Wednesday, 4:30 p.m. - Farmington Sectional)





**High School Baseball**



Sacred Heart-Griffin: 8

Quincy High: 13

Alex Stratman/Jimmie Patterson: 3 RBI's each





**College Baseball**



Western Illinois: 4

Omaha: 7

(Game 1)



Western Illinois: 12

Omaha: 8

(Game 2)



(NCAA Midwest Region Tournament)

Quincy: 7

Illinois-Springfield: 11

Brynn Martinez: 3-5, solo HR

Hawks: (40-17)

-- Quincy vs. Bellarmine (Saturday, 11 a.m.) - elimination game



(Region 24 Tournament)

John Wood: 1

Lewis & Clark: 8

Masen Melton: 2 hits

Blazers: (25-28), season ends