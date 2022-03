Birthdays and Anniversaries: March 16, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names, to birthdays@wgem.com.

Molly Smith

Lance Niekamp

Delilah Cain

Colby Kuhlmeier

Norma Ancell

Keith Harris

Randy Grawe

Shyanne Ballard

Max Dixon

Brynlee Dixon

Caroline Kizer

Ja Kai Lynn Smith

Nathan Roush

Cason Dittmer

Brian Mangan

Karli McLaughlin

Gentry Hudson

Railyn Hawkins

Shane Gregory

Ruth Marsh

Leo McNally

Katie Wells

Pat Rector

Judy Bugh

Denisa Reutenauer

ANNIVERSARIES

Dennis & Beverly Dittmer

Jesse & Flona Ogle

Eric & Brittini Chapman

Paul & Dawn Sweet

Ray & Beulah Muegge

Gary & Robin Barkow

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.