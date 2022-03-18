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Birthdays and Anniversaries: March 19, 2022

Send your birthdays to the info on this picture.
Send your birthdays to the info on this picture.(WGEM)
By Kaleb Wolters
Published: Mar. 18, 2022 at 7:16 AM CDT|Updated: 2 hours ago
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QUINCY, Ill. (WGEM) -

Jack Corley

Brittany Phillips

Riley Kendrick

Ann Lentz

Brandon VanCamp

Eleanor Carter

Michael Klocke

Alexia Johnson

Chris Byers

Todd Houston

Cathy Hollensteiner

Scarlett Duesterhaus

Liam Parrish

Megan Sheets

Georgeanne Laroche

Gary Wendling

Tania Coker

Joe Summers

Luke Walbring

Millie Hannant

Charlotte Lowderman

Tania Coker

Mike Smith

Demond Dade

Kathryn Hodges

Vicki Mims

Larry Daggett

Ann Lentz

Erin Brown

Ginger Allen

Lily Vardaman

Hannah Matthew

Kiersten McNally

Kelly Lewis

ANNIVERSARIES

Brian & Lynn Fleming

Patti & Rusty Ruble

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.

Latest News

Birthdays and Anniversaries

Birthdays and Anniversaries: March 18, 2022

Updated: 2 hours ago
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By Kaleb Wolters
Email your birthdays to birthdays@wgem.com at least two days in advance to see them on air. Please include any necessary pronouncers.

Birthdays and Anniversaries

Birthdays and Anniversaries: March 17, 2022

Updated: Mar. 17, 2022 at 7:09 AM CDT
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By Kaleb Wolters
Send birthdays to birthdays@wgem.com at least 2 days in advance to see them on air.

Hospital Reports

Hospital Report: March 17, 2022

Updated: Mar. 17, 2022 at 4:20 AM CDT
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By Ryan Hill
Hospital Report: March 17, 2022

Birthdays and Anniversaries

Birthdays and Anniversaries: March 16, 2022

Updated: Mar. 16, 2022 at 7:13 AM CDT
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By Kaleb Wolters
Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names, to birthdays@wgem.com.

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Hospital Report: March 16, 2022

Updated: Mar. 16, 2022 at 3:58 AM CDT
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By Ryan Hill
Hospital Report: March 16, 2022

Birthdays and Anniversaries

Birthdays and Anniversaries: March 15, 2022

Updated: Mar. 15, 2022 at 7:14 AM CDT
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By Kaleb Wolters
Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names, to birthdays@wgem.com.

Hospital Reports

Hospital Report: March 15, 2022

Updated: Mar. 15, 2022 at 4:09 AM CDT
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By Ryan Hill
Hospital Report: March 15, 2022

Birthdays and Anniversaries

Birthdays and Anniversaries: March 14, 2022

Updated: Mar. 14, 2022 at 7:37 AM CDT
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By Kaleb Wolters
Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names, to birthdays@wgem.com.

Birthdays and Anniversaries

Birthdays and Anniversaries: March 13, 2022

Updated: Mar. 14, 2022 at 7:34 AM CDT
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By Kaleb Wolters
Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names, to birthdays@wgem.com.

Hospital Reports

Hospital Report: March 14, 2022

Updated: Mar. 14, 2022 at 3:50 AM CDT
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By Ryan Hill
Hospital Report: March 14, 2022