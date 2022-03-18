Birthdays and Anniversaries: March 19, 2022
QUINCY, Ill. (WGEM) -
Jack Corley
Brittany Phillips
Riley Kendrick
Ann Lentz
Brandon VanCamp
Eleanor Carter
Michael Klocke
Alexia Johnson
Chris Byers
Todd Houston
Cathy Hollensteiner
Scarlett Duesterhaus
Liam Parrish
Megan Sheets
Georgeanne Laroche
Gary Wendling
Tania Coker
Joe Summers
Luke Walbring
Millie Hannant
Charlotte Lowderman
Tania Coker
Mike Smith
Demond Dade
Kathryn Hodges
Vicki Mims
Larry Daggett
Ann Lentz
Erin Brown
Ginger Allen
Lily Vardaman
Hannah Matthew
Kiersten McNally
Kelly Lewis
ANNIVERSARIES
Brian & Lynn Fleming
Patti & Rusty Ruble
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