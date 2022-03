Birthdays and Anniversaries: March 27, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names, to birthdays@wgem.com.

Nicole Ginsberg

Grayson Doellman

Jeannie Oenning

Ralph Angel

Chad Ballard

Sara Adam

Lynda Bridgman

Leland Dickerson

Jaren Carter

Jacob Gill

Brett Hinton

Aaron Weese

Piper Sill

Kermit Barrett

Gary Wright

Tammy Kettenback

Kim Perry

CeCe Rhodes

Chris Meyer

Alex Blickhan

Raylynn Wear

Greg Sandidge

Josh Tenk

ANNIVERSARIES

Steve & Susan Lowenberg

Wesley & Stacey Elledge

Larry & Doris Goodson

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.