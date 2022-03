Birthdays and Anniversaries: March 29, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names, to birthdays@wgem.com.

Justin Trammel

Loretta Grunden

Mary Lou Hays

Linda Tracy

Amy Sheurman

Katie Mills

Andy Daniels

Virginia Kaelber

Jerry Stone

Jessica Lin

Ina Hammond

Shirley McCann

Pam Rittenhouse

Jukie Owens

John Jefferson

Mary McDaniels

Gaige Fenton

Heather Hoffman

James Leeser

Amanda Mangan

Tammy Blakeman

Lilli Foster

Emme Tournear

Erin Jennings

Hudson McCartney

Janie Long

Terry Lindsey

Jajuan Foster

ANNIVERSARIES

Brett & Kate Ufkes

John & Donna Leenerts

Ron & Joyce Mast

Donnie & Jennifer Fray

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.