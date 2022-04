Birthdays and Anniversaries: April 8, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names, to birthdays@wgem.com.

Kenneth Hellyer

Teresa Ballas

Sonny Klocke

Tammy Grissom

Emma Hitz

Sophie Hoerr

Clayton Tallcott

Faye Niekamp Orr

Kinsleigh Higgins

Derrick Wade

Lexie Riggs

Amy Veach

Jaxon Tenk

Rachael Tenk

Erin Worthington

Lisa Pezley

Carrie Genenbacher

Bob Brink

Austin Hollensteiner

Hunter Mast

Dan Musholt

Jeremy Cravens

Keith Glasgow

Hanh Dade

Debbie Young

Braeden Gurney

Jeremy Craven

Jude Thompson

Hadley Carrier

ANNIVERSARIES

Sonny & Karissa Klocke

Matt & Heather Hawley

Eric & MaeEllen Hauk

Darin & Brenda Allen

Marvin & Cheryl Hoebing

Bonnie & Ken Heming

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.