Birthdays and Anniversaries: April 22, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names, to birthdays@wgem.com.

Phillip Chesney

John Gibson

Eddie Hannant

Alex Connoyer

Tyson Howell

Janet Ohnemus

Kelly Moore

Brock Wolf

Mark Clark

Lisa Cowman

Tara Neisen

Connie MacDermott

Steven Morriss

Barbara Elwell

Beth Cash

Donna Leffler

Sue Kelley

Raquel Mason

Nicole McCarty

Tom Carlson

Lincoln McCartney

Alan Blickhan

ANNIVERSARIES

Jim & Betty Crim

Cory & Jennifer Duesterhaus

Alan & Terry Blickhan

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.