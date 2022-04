WGEM Sports At Ten: Thursday (April 21) QND Raiders Post Dramatic Win Against Beardstown On The IHSA Baseball Diamond And QHS Lady Blue Devils Fall To Defeat On The Soccer Pitch Against Chatham-Glenwood

QUINCY, Ill. (WGEM) -

Thursday, April 21, 2022

IHSA Baseball

Beardstown Tigers 1

Quincy Notre Dame Raiders 4

QND: (WP) Tyler Dance (6.1 IP / 3H / 1ER / 1BB / 5K)

QND: (SV) Dalton Miller

QND Raiders Now (14-2) On The Season While BHS Slides To (12-1)

Illini West 11

Mercer County 4

IW Chargers Now (4-8) On The Season

IW: (WP) Drew Dooley (5 IP / 2ER / 7K / 2-For-5 / HR / 3 RBI / 2R)

IW: Ethan James (1-For-3 / HR / 3 RBI / 1BB / 1SB )

IW: Trayton Anders (1-For-4 / HR / RBI )

Rushville-Industry 3

Liberty 1

Brown County 13

Griggsville-Perry 0 (Final / 5 Innings )

BC: ( 6 Hits / 1 Error ) For The Hornets

IHSA Softball

West Central 7

Greenfield/NW 4

Rushville-Industry 3

Camp Point Central 13

CPC: Libby Ippenson (4 RBI)

IHSA Soccer (Girls)

Dec.-St. Teresa 2

Quincy Notre Dame 6

QND: Avery Keck (3 Goals)

QND: Lia Quintero (2 Goals)

Quincy Lady Blue Devils 0

Chatham-Glenwood 3

QHS Now (8-5) Overall On The Season

MSHSAA Soccer

(11) Hannibal Lady Pirates 7

Jefferson City 0

HHS: Bella Falconer ( 3 Goals )

HHS: Katie Greening ( 2 Goals )

HHS: Abbie Martin ( 2 Goals )

IGHSAU Soccer

Fairfield 1

Keokuk 7

KHS: Brianna Maerz (7 Goals On 13 Shots)

IHSAA Soccer

Keokuk 0

Fairfeld 4

Mount Pleasant 0

Fort Madison 11

FM: Xander Wellman (4 Goals)

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.