Birthdays and Anniversaries: May 11, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names to birthdays@wgem.com.

Daniel Winn

Alice Dempsey

Olivia Dietrich

Lori Clarkson

Randell Hettinger

Don Emery

Leia Baker

Rick Kempe

Taylor Delcour

Dominick Jarvis

Ian Hilgenbrinck

Aubrey Bunge

Karri Meyer

Harlen Derhake

Mike Blackorby

Mary Phillips

Valerie Caldwell

Logan Blackwell Tripp

Linda Nash

Carla Bowen

Jeff Connor

Jon Hudson

Tom Durso

Melissa Doellman

ANNIVERSARIES

Richard & Eula Hoffman

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.