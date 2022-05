Birthdays and Anniversaries; May 12, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) -Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names to birthdays@wgem.com.

5/12/2022

Gwendolyn Brown

Carol Hendrickson

Sherry Sandrock

Gary Viar

John Palmer

Lucy Brinkley

Jason Boyle

Darlene James

Eric Bichsel

Benet Eversden-Duesterhaus

Claire Allen

Nova Link

Judy Nelson

Mackenzie Foster

Craig Bishop

Doug Rampley

Jessica Steinkamp

August Tasco

Jared Alan Krallman

Connie Taylor

ANNIVERSARIES

Steve & Peggy Johnston

Michael & Debi Mccolez

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.