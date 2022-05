Birthdays and Anniversaries - May 13th, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthday and anniversary wishes, along with how to pronounce names to birthdays@wgem.com.

Martha Biallas

Henry Deabenderfer

Nancy Crose

Sue McCleery

Raymond Foster

Tyson Wallingford

Kari Wade

Roberta Wills

Brad Eaton

Jim Hagerbaumer

David King

Cil Bunch

Rosie Jansen

Carolyn Sill

Jennifer Sill

Carolyn Feldkamp

Marcus Christensen

Carroll Homan

Bentley Roy Williams

Sharadyn Janssen

Logan Lansing

Amelia Harness

Braden Hurt

David Hurt

ANNIVERSARIES

Jeff & Angela Kill

Colby & Stasha Kuhlmeier

Greg & Jennifer Sill

Randy & Karla Davis

Jim & Mary Atkins

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.