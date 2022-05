WGEM Sports At Ten: Saturday (May 14th, 2022): Monroe City And Highland Track Lead The Way To State In MSHSAA Class 1 & 2 Sectionals; Quincy Track & Field Take 3rd In WB6 Conference Meet; QND Softball Retain Top Seed In Class 2A Regionals

High School Track & Field

MSHSAA

Class 1 & 2 Sectionals

Monroe City High School: Monroe City, Missouri

Boys

State Qualifiers

Monroe City

Waylon DeGrave-LJ & TJ

Cameron Jones: 100m

Josiah Talton: 200m

Gage Woolen: 400m, 4x800 (Jackson Wheeler, Korbyn Cheek, Gage Woolen)

4x400 (Gage Woolen, Waylon DeGrave, Jaylyn Countryman, Josiah Talton)

Highland

Drew Mallett: 100m, 200m

Robert Goehl: 110mH, 300mH

4 x 100: (Cameron Bringer, Robert Goehl, Drew Mallett, Brandon Holder)

4 x 200: (Cameron Bringer, Robert Goehl, Drew Mallett, Brandon Holder)

Clark County

4 x 100: (JONATHAN SHINN, JOSHUA DAVIDSON, CALLAN WHEELER, KADEN HAMNER)

Mark Twain

Sam Northcutt: 800m

Lakoda Preston: 400m

Lukas McLeod: 400m

Will Owen: 800m

4 x 400: (Will Owen, Lakoda Preston, Sam Northcutt, Lukas McLeod)

4 x 800: (Will Owen, Brandon Black, Lukas McLeod, Sam Northcutt)

South Shelby

Noah Wilt: 3200m

Knox County

Jacob Becker: 400m, HJ

4 x 200: (Austin Jansen, Branson Miller, Keaton Strange, Tanner Gillaspy)

4 x 400: (Jacob Becker, Tanner Gillaspy, Branson Miller, Nelson Shinkle)

4 x 800: (Tanner Gillaspy, Collin Hayes, Nelson Shinkle, Jacob Becker)

Marion County

Levi Wright: 1600m, 3200m

Girls

State Qualifiers

Monroe City

Emmalee Williams: 4x800/400m/800m/4x400

Carly Youngblood: PV/100mH/300mH/4x400

Audri Youngblood: 4x800/300mH/4x400

Abigail Smith: 4x400

Ella Hays: 4x800

Meghan Hays: 4x800

Highland

4 x 100: (Summer Goings, Morgan Keith, Ansley Bringer, Alexandria Reed)

4 x 200: (Summer Goings, Morgan Keith, Ansley Bringer, Alexandria Reed)

South Shelby

Kamryn Mitchell: 100mH, 300mH

4 x 800: (Kamryn Mitchell, Belle Roush, Sofia Eleazarraraz, Callie McWilliams)

North Shelby

Whitney Shinn: 100m, 200m, 400m

Marion County

Delaney Straus: 800m, 1600m, 3200m

Canton

Nariah Clay: 100m, 800m

Clark County

Alexis Ellison: 100m, 200m,

Abby Plenge 100m

Grace Buschling 1600m, 3200m

4 x 400 (Alexis Ellison, Abby Plenge, Maggie Weaver, Kaylie Yates)

High School Baseball

IHSA

Quincy Notre Dame 12

Routt Catholic 2

Final/5 Innings

QND: Five Home Runs

QND: Brady Kindhart 2-3, 2 HR, 4 RBI

Raiders Finish The Season At 29-2

High School Softball

IHSA

QND Softball Slam

The Backyard: Quincy Notre Dame Campus

Pearl City 5

Quincy Notre Dame 10

Final

QND: Eryn Cornwell Solo HR

WP: Caitlin Bunte

Edwardsville 6

Quincy Notre Dame 0

Final

Lady Raiders Finish The Season At 22-8

They Are The Top Seed In Class 2A Regionals In Petersburg, Illinois. It Starts Tuesday

High School Soccer

Girls

Class 3 District 4

Ft. Zumwalt South HS: St. Peters, Missouri

Hannibal 6

Warrenton 0

Final

HAN: Bella Falconer 2 Goals (47 career goals, a school record)

HAN: Ava Turner (17th shutout Of The Season, a school record)

Lady Pirates Are 21-4 On The Season

Boys

IHSAA

Fort Madison 0

Newton 3

Final

Bloodhounds Are 11-5 On The Season

College Baseball

GLVC Tournament

Lou Brock Sports Complex: St. Charles, Missouri

Quincy University 4

Lewis University 6

Final

QU: Gino D’Alessio 1-3, HR (8), 2 RBI (45)

Hawks Will Attempt To Return The Favor Vs Lewis: Sunday at 9am

NHL Hockey

West

Los Angeles Kings 0

Edmonton Oilers 2

Final

EDM Wins Series 4-3

East

Boston Bruins 2

Carolina Hurricanes 3

Final

CAR Wins Series 4-3

Tampa Bay Lightning 2

Toronto Maple Leafs 1

Final

TB Wins Series 4-3

MLB Baseball

American

New York Yankees 2

Chicago White Sox 3

Final

Kansas City Royals 4

Colorado Rockies 10

Final

National

San Francisco Giants 0

St. Louis Cardinals 4

Final

Chicago Cubs 4

Arizona Diamondbacks 2

Final

