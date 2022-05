Birthdays and Anniversaries: May 17th, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthdays and anniversaries to birthdays@wgem.com

Susie Keller

Joe Murfin

Tommy Hoener

Trevor Mason

Jordan Kendrick

Ashley Bilgri

Gale Behring

Emily Dowdall

Sharon Beedle

Issy Koenig

Joyce Buss

Gunnar Derhake

Ethan Wells

Phylliss Brown

Troy DeRoos

Grace Walker

Lucy Walker

Sandy Dickason

Joe Dobson

Jim Mayhugh

Rachel Smith

Brady Smith

Emily Myers

Everlee Whitley

Robert Grose

Maurice Blickhan Jr.

ANNIVERSARIES

John & Tina McPherson

Chris & Hilary Paro

Kelly & Robyn Zanger

Joe & Haley Davidson

Dave & Lisa Stapp

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.