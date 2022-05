Birthdays and Anniversaries May 30, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthdays and anniversaries to birthdays@wgem.com

Ferrol Cramer

Becky MacDermott

Carole Walker

Nora Martin

Katie Mast

Jordyn Yingling

Curt Post

Tom Head

Brandon Frieden

Shirley Wilson

Kurt Rhodes

Nico Santora

Tristan Phillips

Cayden Brewer

Rudie Schappat

Jon Dively Jr.

Devon Moon

Ethan Clark

Tyler Martin

Isaac Shaffer

Bentleih Rieck

Diane Schmelzel

Sandra Bavery

Bruce Wiewel

Jodi Crockett

ANNIVERSARIES

Michael & Hannah Wilks

Curt & Amanda Heese

Adam & Lindsay Schwerer

Linda & Tony Miller

Michael & Hanh Dade

Mike & Lori DeVine

Chris & Lisa Tipton

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.