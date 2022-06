Birthdays and Anniversaries: June 7th, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthdays and anniversaries to birthdays@wgem.com

Curtis Robbins

Kristin Branham

Jackson Cassens

Julia Husemann

Dean Jackson

Jennifer Martin

Jay Barry

Ruth Cole

Brynlee Dedert

Phoenix Lyle Gwain

Lee Barry

Jerry Dommerman

Keith Ferris

Rhonda Baker

Nana Hufty

Davaid Maas

Keith Ferris

Kirsten Abbey

LaVonne Lewis

Nesha Woodson

Nathan Shoopman

Lane Ippensen

Addison Sue Mayhugh

Robert Axton

Jim Huff

Bev Baker

Sam Snider

Theresa Pickle

Bailey Skirvin

Jeanette White

Terri Brewer

ANNIVERSARIES

Jeff & Kelli Metcalf

Tiffany & Kenny Diers

James & Joyce Schmidt

Jerry & Nettie Baker

Danny & Brenda Shires

Jerry & Debbie Pestle

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.