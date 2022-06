Birthdays and Anniversaries: June 20th, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthdays and anniversaries to birthdays@wgem.com

Bernard Erke

Jennifer Gordley

Cub Hernadez

Amber Hoener

Emily Peter

Delaney Cassens

Jaden Cassens

Olivia McManus

Gary Eaton

Lois Iversen

Mark Wallingford

Joe Little

Ruth Tague

Steve Hale

Matt Bennett

Loretta Aschemann

Bill Dixon

Taylor Buss Bricker

Brady Dreasler

ANNIVERSARIES

Jim & Patti Clifford

Dale & Mary Craft

Mike & Lisa Ortbals

Bruce & Deb Hollensteiner

Adam & Becky Thompson

Rec & Diane Carle

Stan & Terri Hamm

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.