Birthdays and Anniversaries: June 24th, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthdays and anniversaries to birthdays@wgem.com

Pat Long

Melvin Ammer

Penny Little

Carol Hulett

Merlin Eilers

Janelle Favre

Maria Leapley Fleer

Beau Logan

Ronnie Barry

Adam Campbell

Thomas Anderson

Anita Kendrick Crowley

Henrietta Kendrick Hughes

Beth Fleming

John Mitchell

Jazmine Sparrow

Anna Duesterhaus

Tom Foster

Billy Jarrett

Liam Maddox

AJ Schroder

Jim Miner

Sue Ellen Hodges

Hudson Riebling

Zach Goodwin

Mary Ellen Grove

Yessica Johnson

Dave Rouse

Amina Lee

Zach Stice

ANNIVERSARIES

Ben & Deb Lefringhouse

Keith & Patsy Mette

Brandon & Desiree Epping

Mark & Kristy Homan

Jordan & Anastasia Wegs

Mitchell & Ashlie Bollin

Allen & Connie Haschemeyer

Nathan & Erica Hilgenbrinck

Richard & Shirley Limkemann

Bill & Shirley Davis

Tom & Sharon Holck

Gerald & Pat Jones

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.