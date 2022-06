Birthdays and Anniversaries: June 29th, 2022

QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthdays and anniversaries to birthdays@wgem.com

Earl Rossmiller

Sally Fogel

Danny Palmer

Jeni Schoonver

Dawn Stark

Barbie Cook Wright

Ashlie Bollin

Karla Wiewel

Marsha Jansen

Pat Kackley

Candy Biswell

Susan Creasey

Helen Thorpe

Sue McKinney

Dawn Whitcomb

ANNIVERSARIES

Craig & Angie Knapp

Rick & Carolyn Homan

Todd & Jennifer Koch

Russ & Terri Meyer

Copyright 2022 WGEM. All rights reserved.