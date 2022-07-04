Birthdays and Anniversaries: July 3rd, 2022
QUINCY, Ill. (WGEM) - Send your birthdays and anniversaries to birthdays@wgem.com
Dennis Frazier
Alison Cooper
McKenna Bunjan
Darla Heberlein
Jill Helkey
Peggy Johnston
Isabelle Lee
Judy Mohr
Rosalie Post
Todd Peter
Ann Altgilbers
Aliyah Morrison
Daryl Caldwell
Cindy Craven
Adam Anderson
Jill Baker
Courtney Rebman
Grayson DeWitt
Dawn Ervin
Crystal Laktas
Ed Davis
ANNIVERSARIES
Terry & Brenda Carlton
Dean & Eldonna Heberlein
Jeff & Dorothy Taute
Mike & Janet Cole
Patrick & Logan Raleigh
Bill & Sally Luthin
Harold & Mary Crim
Terry & Jennifer Taylor
Duane & Dale Mansir
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