Hospital Report: August 23, 2022
QUINCY, Ill. (WGEM) -
Deaths:
Crystal James, age 71, of Quincy, died on August 20 in Quincy Healthcare & Senior Living. Duker & Haugh Funeral Home
Larry Mason, age 72, of Quincy, died on August 18 in Heritage Health in Mt. Sterling, Illinois. Hansen Spear Funeral Home
Births:
Hannibal Regional Hospital reports
Hailey and Donald “Connor” Doyle of Hannibal, MO.....girl
Breanna Huff of Palmyra, MO....girl
Caitlin Miller of Monroe City, MO.....girl
Jennifer Rodgers and Jason Saxbury of New London, MO....girl
Kaylee and Antonio Simonetti of Hannibal, MO....girl
Ashley Dyke of Hannibal, MO....girl
Stephanie and Shane Wood of Philadelphia, MO....girl
Makayla Shuck and Cody Clark of Monroe City, MO....girl
Sarah Conrad and James Brown of Hannibal, MO....girl
Jenna and Todd Hendrickson of Payson, IL....girl
Shyre and Roger Abbey of Hannibal, MO....girl
Cierra Sparks and Cody Schwanke of New London, MO...girl
Elizabeth Fitzsimons of Hannibal, MO....girl
Leighan and Darrell Allen of New London, MO....girl
Emma Smith and Harley Miller of Pleasant Hill, IL.....girl
Britne and Tanner O’Brien of Palmyra, MO.....girl
Megan and Nick Paul of Quincy, IL....girl
Marissa David and Brady Sims of Hannibal, MO....boy
Sydney Thomas of Perry, MO....boy
Taylor and Dalton Bainter of Hunnewell, MO...boy
Tessa and Derek Meranda of Center, MO....boy
Gretchen Lockerman and John Sanders of Hannibal, MO....boy
Maranda Goodall of Hannibal, MO....boy
Britney Whittaker and Justin Leffert of Hannibal, MO....boy
Victoria and Gabriel Trujillo of Hannibal, MO....boy
Gayla Hudnut and Jonathan Shumate of Lewistown, MO....boy
Sara and Ryan Jopling of Hannibal, MO....boy
Kristi Cornett and Glenn Niffen of Hannibal, MO....boy
Rachel Koch and Lane Helm of Shelbina, MO....boy
Danielle and Brady Ruby of Hannibal, MO....boy
Sarah and Jarrod Spurgeon of New London, MO....boy
Sabrina Pryor and Logan Waid of Philadelphia, MO....boy
Hannah and David Williams of Eolia, MO....boy
Kristian and Blake Calvert of Hannibal, MO....boy