WGEM Sports At Ten Saturday (August 27th): Mustangs Get Win Season Opener; QND Wins Early Bird Tournament, QHS Places Fifth; Macomb Wins Macomb Volleyball Classic Tournament; Highland Takes Second At The Troy Leadoff Classic;
WGEM Sports At Ten
Published: Aug. 27, 2022 at 10:55 PM CDT|Updated: 16 hours ago
QUINCY (WGEM) -
LOCAL SCOREBOARD
FOOTBALL
UNITY-PAYSON 48
NORTH GREENE 6
ROUTT CATHOLIC 54
PLEASANT HILL 0
VOLLEYBALL
EARLY BIRD TOURNAMENT
EAST ST LOUIS 2
QHS 1
CHAMPIONSHIP
QND 2
PEKIN0
MACOMB CLASSIC VOLLEYBALL TOURNAMENT
CHAMPIONSHIP
MACOMB 2
ROCKRIDGE 0
IHSA SOCCER
QUINCY RECYLCE TOURNAMENT
QND 5
UNITED TOWNSHIP 0
QND 3
JACKSONVILLE 2
QHS 4
JACKSONVILLE 1
LADUE 4
QHS 2
MSHSAA SOCCER
HANNIBAL 2
ROLLA 3
MSHSAA SOFTBALL
CANTON 12
MARK TWAIN 0
TROY LEADOFF CLASSIC
FULTON 5
PALMYRA 1
CHAMPIONSHIP
TROY 5
HIGHLAND 1
COLLEGE VOLLEYBALL
QU 3
HENDERSON STATE 0
OKLAHOMA WESLEYAN 3
CULVER-STOCKTON 0
CULVER-STOCKTON 3
BETHANY 1
COLLEGE FOOTBALL
#13 BAKER 26
#22 CULVER-STOCKTON 14
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