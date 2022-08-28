WGEM Sports At Ten Saturday (August 27th): Mustangs Get Win Season Opener; QND Wins Early Bird Tournament, QHS Places Fifth; Macomb Wins Macomb Volleyball Classic Tournament; Highland Takes Second At The Troy Leadoff Classic;

WGEM Sports At Ten
Mustangs of Unity
Mustangs of Unity(WGEM)
By Brendan Reidy
Published: Aug. 27, 2022 at 10:55 PM CDT|Updated: 16 hours ago
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QUINCY (WGEM) -

LOCAL SCOREBOARD

FOOTBALL

UNITY-PAYSON 48

NORTH GREENE 6

ROUTT CATHOLIC 54

PLEASANT HILL 0

VOLLEYBALL

EARLY BIRD TOURNAMENT

EAST ST LOUIS 2

QHS 1

CHAMPIONSHIP

QND 2

PEKIN0

MACOMB CLASSIC VOLLEYBALL TOURNAMENT

CHAMPIONSHIP

MACOMB 2

ROCKRIDGE 0

IHSA SOCCER

QUINCY RECYLCE TOURNAMENT

QND 5

UNITED TOWNSHIP 0

QND 3

JACKSONVILLE 2

QHS 4

JACKSONVILLE 1

LADUE 4

QHS 2

MSHSAA SOCCER

HANNIBAL 2

ROLLA 3

MSHSAA SOFTBALL

CANTON 12

MARK TWAIN 0

TROY LEADOFF CLASSIC

FULTON 5

PALMYRA 1

CHAMPIONSHIP

TROY 5

HIGHLAND 1

COLLEGE VOLLEYBALL

QU 3

HENDERSON STATE 0

OKLAHOMA WESLEYAN 3

CULVER-STOCKTON 0

CULVER-STOCKTON 3

BETHANY 1

COLLEGE FOOTBALL

#13 BAKER 26

#22 CULVER-STOCKTON 14

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