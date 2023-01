WGEM Sports Update: Thursday (January 26) Quincy Notre Dame Raiders Wrestling Team Turn In A Successful Outing On The IHSA Mats

QUINCY, Ill. (WGEM) -

Thursday, January 26, 2023

IHSA Wrestling

QND moves to 20-13 on the year after knocking off Knoxville and (HM) ranked Beardstown, going into our 31st annual QND Invitational on Saturday 1/28.

QND 51 - Knoxville 246

132 - Bradi Lahr (Q) Forfeit 6 - 0

138 - Luke Bliven (Q) Forfeit 12 - 0

145 - Joe Wall (K) Pin 4:50 Gregg Glacken 12 - 6

152 - Tristen Pritts (Q) Forfeit 18 - 6

160 - Brayden Walters (K) Pin 1:55 Ian Lynch 18 - 12

170 - Jack Miller (Q) Forfeit 24 - 12

182 - Taylin Scott (Q) Forfeit 30 - 12

195 - Ryan Darnell (Q) Dec 2-0 Dilan Van Beveren 33 - 12

220 - Eddie Murphy (Q) Forfeit 39 - 12

285 - William Stowe (K)pin 2:38 Aidan Brunier 39 - 18

106 - Double FF

113 - Colten Smith (K) Forfeit 39 - 24

120 - Oliver Moore (Q) Pin 4:57 Gunner Johnson 45 - 24

126 - Ryan Scheuermann (Q) Pin 1:19 Bryce Delacruz 51 - 24

QND 39 - Beardstown 33

145 - Aleander Medrano (B) Dec 4-3 William Gibleon 0 - 3

152 - Kevin Lavios (B) dec 11-9 Tristan Pritts 0 - 6

160 - Memo Hernandez (B) Pin 3:04 Ian Lynch 0 - 12

170 - Jack Miller (Q) Pin 3:40 joel Sosa 6 - 12

182 - Taylin Scott (Q) Pin :49 Rylin Wellencamp 12 -12

195 - Ryan Darnell (Q) Pin 3:33 Ryder Hamlin 18 - 12

220 - Owen O’Hara (B) Pin 3:27 Eddie Murphy 18 - 18

285 - Aidan Brunier (Q) Pin 4:59 Chunk Dailey 24 - 18

106 - Andrea Esquivel (B) Forfeit 24 - 24

113 - Daisey Gil (B) Forfeit 24 - 30

120 - Oliver Moore (Q) Pin 1:56 Alejendro Rivera 30 - 30

126 - Ryan Scheuermann (Q) Pin 3:29 Blake Davis 36 - 30

132 - Bradi Lahr (Q) Dec 4-0 Jonny Marquez 39 - 30

138 - Bryan Gil (B) Dec 8-5 Luke Bliven 39 - 33

